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суббота, 27 марта 2021 12:10

Уже 13 регионов: обновили перечень "красных" зон

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Уже 13 регионов: обновили перечень &quot;красных&quot; зон
В карантинных зонах находятся 13 регионов Украины. ФОТО: pixabay.com

С сегодняшнего дня еще две области, Ровенская и Черниговская, стали "красными". Такие данные обнародованы на сайте Министерство здравоохранения сегодня.

По обновленным распределением на карантинные зоны строгие ограничения действуют в Житомирской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Сумской, Ровенской, Черниговской, Черкасской, Черновицкой областях и в Киеве.

На "оранжевом" уровне 11 регионов - Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая области.

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Только Херсонская область остается "желтой". "Зеленых" регионов в Украине нет.

Глава Минздрава Максим Степанов отмечал, что в ближайшее время общенационального локдауну в Украине из-за стремительного распространения коронавируса не будет. Ограничения будут вводиться только в тех регионах, где есть вспышки болезни.

Карантин усиливают, если в регионе в течение трех дней превышены два или больше показателей за COVID-19.

За последние сутки в Украине обнаружили 17 424 новых больных коронавирус. Из них детей - 752, медработников - 420. В общем коронавирус подхватили 1632131 украинцев. Такие данные по состоянию на утро 27 марта сообщает Минздрав.

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Дата
27
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