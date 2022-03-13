Ювелирная работа: показали как из окна дома вытащили огромный снаряд

telegram

В Чернигове взрывотехникам удалось из дома вытащить неразорвавшийся огромный боеприпас.

Его краном очень осторожно вытащили из окна дома и через забор перетащили на дорогу.

Ювелирную работу спасатели выполняли на свой ужас и риск. Но им все удалось.

Боеприпас погрузили на машину и вывезли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Живого места нет - как выглядит стадион в Чернигове после обстрела

Враг снова наносил бомбовые и авиаудары по гражданским объектам города Чернигов. Эвакуация будет осуществлена ​​после того, состоится понимание относительно "зеленого коридора". Его установление – это договоренности между нашими Вооруженными Силами и врагом.