Ювелирная работа: показали как из окна дома вытащили огромный снаряд

В Чернигове взрывотехникам удалось из дома вытащить неразорвавшийся огромный боеприпас.
Его краном очень осторожно вытащили из окна дома и через забор перетащили на дорогу.
Ювелирную работу спасатели выполняли на свой ужас и риск. Но им все удалось.
Боеприпас погрузили на машину и вывезли.
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Враг снова наносил бомбовые и авиаудары по гражданским объектам города Чернигов.
Эвакуация будет осуществлена после того, состоится понимание относительно "зеленого коридора". Его установление – это договоренности между нашими Вооруженными Силами и врагом.
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