Установили дополнительные камеры на дорогах: где и когда заработают

3 ноября на автомобильных дорогах Одессы, Херсона, Хмельницкого, а также Запорожской области заработают приборы фиксации правонарушений. Фото: pixabay.com

С 3 ноября на дорогах Украины заработают еще 18 камер автоматической фото - и видеофиксации нарушений ПДД.

Адреса, где будут работать камеры, в Facebook сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

"В Херсоне появятся еще четыре прибора контроля: два на ул. Нефтяников (в сторону ул. Адмирала Макарова и Ивана Богуна), на Перекопской и Бериславском шоссе (в сторону ул. Урожайной)", - говорится в сообщении.

В Одессе обустроят девять новых камер:

- две на Южной дороге, чтобы контролировать Николаевскую дорогу и ул. Семена Палия;

- две на ул. Семена Палия (в сторону ул. Академика Заболотного и Южной дороги);

- две на Николаевской дороге (в сторону ул. Лиманной и Южной дороги);

- по одной на проспектах Небесной Сотни (в сторону ул. Левитана), Шевченко (в сторону ул. Семинарской) и Добровольского (в сторону ул. Генерала Бочарова).

Кроме этого, три прибора установят в Хмельницком: на Винницком шоссе, на ул. Каменецкой и на просп. Мира.

Еще два прибора появятся в Запорожской области: на 526 км+613 автодороги Н-08 (в сторону Мариуполя) и на 2 км+372 автодороги Н-15.

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Скоро на дорогах появится четыре "фантомных патруля" МВД без опознавательных знаков, которые будут скрыто контролировать скорость других автомобилей на дороге. Фантомные патрули также будут выявлять машины-двойники и будут искать машины, которые в розыске. Четыре автомобиля обошлись бюджету в 3,7 млн грн.