Установили дедлайн подъема затонувшего в Одессе танкера

Танкер Delfi должны отбуксировать до 24 августа. Фото: Gazeta.ua

Танкер Delfi, затонувший в Одессе, должны отбуксировать до Дня Независимости Украины. Подрядчикам установили крайний срок до 24 августа.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на брифинге в Харькове, передает "РБК-Украина".

"Мы признали это событие чрезвычайной ситуацией, и теперь это все координируется Администрацией морских портов ... В течение двух недель, до Дня независимости, они должны осуществить поднятие и отогнать наконец этот буксир", - заявил Криклий.

10 августа был подписан трехсторонний договор между Одесским филиалом ГП "Администрация морских портов Украины", ООО "Краншип" и ООО "Бруклин-Киев" и начат ряд подготовительных работ для безопасности операции по подъему затонувшего танкера. Одна из частных компаний выступила с инициативой провести работы по поднятию судна без использования государственных средств, а следовательно, поднятие будет бесплатным для государства.

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Танкер Delfi затонул в ночь на 22 ноября прошлого года. Из-за шторма судно, находившееся в акватории порта "Южный", сорвало с якоря - и оно село на мель вблизи городского пляжа "Дельфин" в Одессе. Из корпуса танкера, поврежденного в результате столкновения с волнорезом, неоднократно фиксировалась утечка нефтепродуктов.