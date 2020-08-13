Установили дедлайн подъема затонувшего в Одессе танкера

 
Ексклюзивы
1/5
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Просмотров: 315
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Просмотров: 1584
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
Просмотров: 729
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
Просмотров: 450
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Просмотров: 1287
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 837
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2331
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 1431
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18846
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3744
Фото
Все фото
4
5
7
20
5
&quot;Братья-белорусы, Одесса с вами&quot;: памятник Дюка &quot;одели&quot; в бело-красное полотнище
"Братья-белорусы, Одесса с вами": памятник Дюка "одели" в бело-красное полотнище
Диссертационную статью главы Минобразования проанализировали на плагиат: что получилось
Диссертационную статью главы Минобразования проанализировали на плагиат: что получилось
Татаров требовал для Стерненка подозрения в преступлении, которое предусматривает пожизненное заключение
Татаров требовал для Стерненка подозрения в преступлении, которое предусматривает пожизненное заключение
Армия и силовики учились ловить диверсантов и сбивать беспилотники
Армия и силовики учились ловить диверсантов и сбивать беспилотники
Без дождей и тепло: украинцев порадовали прогнозом погоды на выходные
Без дождей и тепло: украинцев порадовали прогнозом погоды на выходные
Видео
Все видео
Украина установила новый рекорд по количеству больных коронавирусом
Украина установила новый рекорд по количеству больных коронавирусом
Плюс 1433 за сутки: новые данные по коронавирусу в Украине
Плюс 1433 за сутки: новые данные по коронавирусу в Украине
Задержанных участников столкновений под посольством Беларуси в Украине отпустили
Задержанных участников столкновений под посольством Беларуси в Украине отпустили
"Молчать - не вариант" - Хлывнюк записал видео для белорусов
"Молчать - не вариант" - Хлывнюк записал видео для белорусов
Завхоз Нацполиции открыл элитный комплекс отдыха под Киевом
Завхоз Нацполиции открыл элитный комплекс отдыха под Киевом
Интервью
1/5
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1476
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 837
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 1710
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 738
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2331
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
13 августа 2020
Просмотров: 27
Бджола з Києва
Із Романом ідемо вузькою стежкою попід зарості бур'яну. Манівцями добираємося до офіса в Києві. Він попереду, активно жестикулює. Раптом скрикує і ...
четверг, 13 августа 2020 16:09

Установили дедлайн подъема затонувшего в Одессе танкера

  Комментировать
Установили дедлайн подъема затонувшего в Одессе танкера
Танкер Delfi должны отбуксировать до 24 августа. Фото: Gazeta.ua

Танкер Delfi, затонувший в Одессе, должны отбуксировать до Дня Независимости Украины. Подрядчикам установили крайний срок до 24 августа.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на брифинге в Харькове, передает "РБК-Украина".

"Мы признали это событие чрезвычайной ситуацией, и теперь это все координируется Администрацией морских портов ... В течение двух недель, до Дня независимости, они должны осуществить поднятие и отогнать наконец этот буксир", - заявил Криклий.

10 августа был подписан трехсторонний договор между Одесским филиалом ГП "Администрация морских портов Украины", ООО "Краншип" и ООО "Бруклин-Киев" и начат ряд подготовительных работ для безопасности операции по подъему затонувшего танкера. Одна из частных компаний выступила с инициативой провести работы по поднятию судна без использования государственных средств, а следовательно, поднятие будет бесплатным для государства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Одессе снова пытаются поднять затонувший танкер Delfi

Танкер Delfi затонул в ночь на 22 ноября прошлого года. Из-за шторма судно, находившееся в акватории порта "Южный", сорвало с якоря - и оно село на мель вблизи городского пляжа "Дельфин" в Одессе. Из корпуса танкера, поврежденного в результате столкновения с волнорезом, неоднократно фиксировалась утечка нефтепродуктов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Установили дедлайн подъема затонувшего в Одессе танкера». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
августа

Зеленский упростил для россиян получение украинского паспорта

Поляки и украинцы победили войско Москвы

Поздравить космонавтов пришли десятки тысяч людей

Год перестановок Зеленского в Минском процессе: уволили Безсмертного

Во время эпидемии в городе умерли половина врачей

Самое читаемое
Путину грозит &quot;православный Талибан&quot;
Путину грозит "православный Талибан"
 Просмотров: 31041
Фитнес-модель с идеальной грудью снялась топлесс
Фитнес-модель с идеальной грудью снялась топлесс
8
 Просмотров: 19188
Лобода показала фигуру в мини-бикини
Лобода показала фигуру в мини-бикини
5
 Просмотров: 12852
Утонула российская подводная лодка
Утонула российская подводная лодка
 Просмотров: 8694
Председатель облгосадминистрации начинает говорить на украинском по просьбе сына
Председатель облгосадминистрации начинает говорить на украинском по просьбе сына Просмотров: 7731
Общество
Украинцы против русского языка как государственного
Украинцы против русского языка как государственного Просмотров: 126
"Всю эту ОПЗЖшную х*ету упаковать вместе с медиабл*дями" - Скрыпин говорит о законе о коллаборационистах
"Всю эту ОПЗЖшную х*ету упаковать вместе с медиабл*дями" - Скрыпин говорит о законе о коллаборационистах Просмотров: 387
Лукашенко хотят лишить звания почетного доктора наук университета Шевченко
Лукашенко хотят лишить звания почетного доктора наук университета Шевченко Просмотров: 207
Топ-5 вирусов, которые повышают риск развития рака
Топ-5 вирусов, которые повышают риск развития рака Просмотров: 333
"Встреть сепара" - облили зеленкой и отдали СБУ крымского приспособленца
"Встреть сепара" - облили зеленкой и отдали СБУ крымского приспособленца Просмотров: 1224
Больше всего комментируют
22
Кондратюк назвал Порошенко лучшим президентом за все годы
3
Сенцова разгневал приговор Кольченко: "Экс-региональная шваль проталкивает реванш"
3
"Стыдно его носить" - народный артист РФ и Украины отказался от ордена Лукашенко
2
В Киеве у маршрутки на ходу отпали колеса
2
"Уже празднует победу": активисты рассказали, как Пальчевский лез пьяным в драку в центре Киева
Голосов: 52678
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua