"Усомнились в их независимости" – отстранили новых прокуроров по делу "беркутовцев"

Отстранили новых прокуроров по делу эксберкутовцев. Фото: hromadske

Суд по делу против бывших бойцов спецподразделения "Беркут", обвиняемых в расстрелах на Институтской, одобрил отвод новых прокуроров Александра Шевеленко, Дениса Субботина и Марины Мазепиной. Они ходатайствовали о смягчении мер пресечения для бывших "беркутовцев" в Апелляционном суде для их участия в обмене.

Суд присяжных усомнился в независимости таких прокуроров. Но суд не удовлетворил ходатайства об отводе прокурора Куцого, поскольку его не было на заседании, сообщает hromadske из зала суда.

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Отвод требовала представитель потерпевших Евгения Закревская. Основаниями для отвода Закревская назвала то, что при рассмотрении апелляций новая группа прокуроров не поддерживала государственного обвинения, а это их процессуальные обязанности.

Рассмотрение дела перенесли на 17 марта.

Адвокаты бывших "беркутовцев", обвиняемых в расстрелах на Институтской, которых в рамках обмена передали боевикам так называемых ДНР и ЛНР, обратились к президенту Владимиру Зеленскому с призывом пересмотреть события Революции достоинства и дать им "адекватную правовую оценку".