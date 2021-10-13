Усиление карантина: силовики устроят рейды по магазинам и ресторанам

Соблюдение правил карантина будут контролировать сотрудники полиции и Госпродпотребслужбы. Фото: sud.ua

Правоохранители будут устраивать рейды для контроля соблюдения карантина в регионах.

Соответствующее решение приняли на совместном совещании Минздрава, Нацполиции и Госпродпотребслужбы 13 октября.

Речь идет прежде всего о контроле за перевозками и работой магазинов, кафе, ресторанов и развлекательных заведений.

"Мы продолжим работу совместных групп сотрудников Госпродпотребслужбыи полиции по проверке заведений общественного питания, развлекательных и торговых центров и магазинов", - сказала глава Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислава Магалецкая.

16 регионов Украины находятся в оранжевой зоне. Там необходим усиленный контроль с использованием имеющихся ресурсов и возможностей, отметил главный санитарный врач Игорь Кузин.

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"Тяжелая эпидемиологическая ситуация в Украине вызвана именно штаммом Delta. Он зарегистрирован в каждой области Украины и ситуация быстро ухудшается", - сказал Кузин.

На фоне усиления карантинных правил следует четко установить ответственных.

"Например, руководителей автотранспортных предприятий или фирм, осуществляющих перевозки граждан, организаторов спортивных мероприятий, лиц, несущих ответственность, в частности, за несоблюдение эпидемиологических норм. Правительство понимает, что бизнес должен работать, и установило возможность их работы даже в красной зоне. Обязательным условием работы является подтверждение клиентами и персоналом Covid-безопасности (полного курса вакцинации. - Gazeta.ua)", - подчеркнул глава Нацполиции Игорь Клименко.

Кабинет министров утвердил новые ужесточенные правила пассажирских перевозок на время карантина в регионах с желтым, оранжевым и красным уровнем эпидопасноти. Изменения в соответствующее постановление правительство внесло 11 октября. За их нарушения перевозчиков будут штрафовать на 17 тыс. грн. При каких условиях будут разрешены межрегиональные перевозки пассажиров с 21 октября - узнавайте по ссылке. С полуночи 15 октября первая область в Украине переходит в красную зону эпидопасности.