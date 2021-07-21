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среда, 21 июля 2021 22:44

Ющенко показал фото со взрослыми детьми

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Ющенко показал фото со взрослыми детьми
Ющенко показал фотографию с детьми. Фото: ua.news

Бывший президент Украины Виктор Ющенко показал, как выросли его дети.

Новую фотографию Ющенко опубликовал на своей странице в Facebook.

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"Семейный очаг - это то место человека на земле, где она чувствует себя уверенной и защищенной. Благосостояние и благополучие государства также держатся на семьи, где передаются из поколения в поколение социальный опыт, духовные ценности, национальные и культурные традиции", - отметил Ющенко.

Украинская певица Тина Кароль опубликовала в Instagram видео со своим 12-летним сыном Вениамином, который учится в Великобритании. Мальчик прилетел на каникулы домой как раз перед выступлением Тины на главной сцене Atlas Weekend.

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