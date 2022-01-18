Уровень доверия к социологам в Украине упал: эксперт объяснил, почему

Украинцы стали меньше доверять социологам. Фото: pixabay.com

В конце 2021 года работающим данным давно социологическим организациям доверяли 37% украинцев. В декабре 2020 года таких было 41%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС) в течение 3-11 декабря 2021 года.

"Декабрьский опрос показал, что 37% опрошенных доверяют данным уже давно работающих социологических организаций, 23% – не доверяют. Другие не имеют определенного мнения по этому поводу. Уровень доверия к данным социологических опросов за последние годы несколько уменьшился с 41% в 2020 году до 37% в 2021 году", - говорится в сообщении.

Баланс доверия и недоверия составляет +14%, год назад он равнялся +20%.

Социологи отметили, что уровень доверия к результатам соцопросов уже давно работающих организаций среди украинцев за последние 17 лет сначала существенно повысился - с 36% в 2002-м до 47% в 2004 году. Затем оставался стабильным с некоторыми колебаниями – 49% плюс-минус 2% к 2017 году.

В 2018 году он снизился до 43%, а в 2021-м опрос показал снова снижение доверия.

Также за последние несколько лет снизился баланс доверия и недоверия к соцопросам с +36% в 2017-м до +14% – в 2021 году.

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Гендиректор КМИС Владимир Паниотто главными причинами снижения доверия к социологии называл:

- деятельность псевдо-социологических компаний, которые обнародуют фейковые данные;

- низкий уровень социологической культуры политиков и журналистов, которые путают разные виды рейтингов, сравнивают разные виды опросов;

- грязные политтехнологии политических сил через подконтрольных политологов, СМИ и блогеров. Они сознательно уничтожают доверие к профессиональным компаниям, если результаты опроса считают невыгодными своей политической силе.

Паниотто подчеркнул, что по уровню доверия социологи уступают армии, волонтерам и церкви, но опережают другие социальные институции и группы, в частности, СМИ и властные структуры.

Снижение уровня доверия может быть связано с методологическими проблемами социологов. Из-за пандемии коронавируса и отсутствия переписи населения снижается качество исследований, отметил ученый.

Перепись населения Украины состоится в феврале 2023 года. Украина станет вторым государством в мире, которое проведет перепись населения совместно с Apple. В 2020-м пробную перепись населения провел тогдашний министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет. Использовал преимущественно данные Пенсионного фонда и мобильных операторов. Определил, что в Украине проживает 37,289 млн человек. Полноценную перепись в последний раз проводили в 2001 году. Показала, что в государстве 48,457 млн граждан.