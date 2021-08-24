Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог

Третье десятилетие началось с эпохи стабильности и президентства Виктора Януковича. Переломными событиями 2010-2010 годов стали революции и выборы. Теперь украинцы требуют изменений.

- Мы за это десятилетие пережили события, которые западные государства пережили бы 50 лет. Государство кардинально изменилась за это десятилетие. Если на выборах 2011 года стремились стабильности, то в 2019 году люди стремились изменений - в интервью Gazeta.ua рассказал заместитель директора социологической службы "Рейтинг" Любомир Мысов.

Какие основные события третьего десятилетии существенно повлияли на развитие Украины?

На развитие Украины и общества повлияли революционные события - Майданы. Чувствовать свое место в мире для украинцев важно. В 2004 году мы впервые громко заявили о европейском направлении. В 2014 году во время Революции Достоинства общество сказал, что оно не готово мириться с тем, что его пытаются вернуть в прошлое в коррупционную олигархическую диктатуру. Ценности, изменения и стремление изменений проявились именно на Майдане 2014 года. В то же время, на развитие государства повлияло много событий, которые возникли задолго до этого. Первым переломным моментом стал конфликт вокруг Тузлы во времена Кучмы. Уже тогда проявлялись противоречия Украины с Россией. Чемпионат Евро-2012 стал одним из знаковых событий. Тогда государство открылось миру. Украина стала более туристической. Иностранцы получили возможность ближе познакомиться с Украиной. Переломным событием в обществе стала российско-украинская война. Это сильно повлияло на сознание общества. Во-первых было разрушено миф о украино-российском братстве, которое тормозило развитие страны. Второе - во время войны проявилась внутренняя самоорганизация общества, когда начал зарождаться волонтерское движение. Сегодня волонтерам доверяют как церкви или армии. Те, кто шел добровольно помогать армии или воевать, имели большое влияние на нацию, потому что мы поверили в себя и запросы начали стремительно эволюционировать в политике, экономике, сознание.

Как Виктор Янукович повлиял за время правления на общество и развитие государства?

Многое не произошло без него. Он пытался консервировать Украину. Декларирование о европейском направлением во время правления Януковича имел шанс осуществиться, но резкий разворот в сторону России стал катализатором для революционных событий 2013-2014 годов. Янукович в Украине возглавлял коррупционную верхушку и продемонстрировал, как и к чему это может привести. С другой стороны Янукович имел сильную оппозицию с нескольких парламентских партий прозападной идеологии - "Батьківщина", "Свобода", "Удар". Они создавали массовые акции, например, в 2013 году "Вставай, Україно!". Противостояние идей, возвращение в прошлое прозападного направления спровоцировало внутренний конфликт, который стал следствием событий 2013-2014 годов. Сейчас украинцы не готовы вернуться в такую ​​систему правления. Это показывает и зарубежный опыт. Например, сначала президента Беларуси Александра Лукашенко воспринимали положительно в Украине, потому что был порядок и стабильность. Но как только началось наступление на свободу, сразу его авторитет упал. Потому что свобода - это одна из ценностей, которая доминирует в сознании украинцев. Если ее забирают, то начинается бунт и люди идут против власти.

Можно было в 2013 году избежать Евромайдан?

Избежать евромайдан в 2013 году при ошибках власти было невозможно. Во-первых, Януковича открыто не воспринимала западная Украина. Майдан 2004 года не был первым. Все массовые беспорядки отбывали еще в начале независимости, например, Революция на граните. Тогда движущей силой стала молодежь и прогрессивная часть Украины. Неприятие западными украинцами Януковича стало бомбой замедленного действия. Рано или поздно любой маленький конфликт по национальной идентичности автоматически становился бы катализатором Майдана. Политики Януковича этого боялись. В 2013 году активным игроком в Украине была Российская Федерация. Она использовала внутренний конфликтом и начала аннексия территорий. Российско-украинский конфликт назревал еще сразу после 1991 года. Нам повезло, что во время конфликта на Тузле тогдашний президент Леонид Кучма сумел жестко ответить, а Майдан 2004 года поставил Украину на рельсы проевропейского вектора развития.

Автор: pravda.com.ua Революция Достоинства 2014 год

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В 2014 году состоялась аннексия Крыма и война. Как это повлияло на развитие страны и украинцев?

Экономически повлияло негативно на нас. Мы потеряли предприятия и более трех миллионов граждан. Также это изменило политическую карту. Состоялся идеологический раскол пророссийских партий. Украинцы начали трезветь, потому что до этого надеялись на братские отношения с Россией. Также это повлияло на факт присутствия России в языке. Сейчас из Украины выжимается русский язык и то, что связано с этой страной. Мы поняли, что Украине придется решать все самой и не надеяться на Россию. Это сыграло условно положительно. Дало нам толчок и надежду двигаться дальше без орбиты взглядов и интересов России. Она их формирует, используя старую советскую идеологию, которая до сих пор доминирует во внутренней жизни РФ. Это существенное отличие между Украиной и РФ. Наши исследования показывают, что в Украине количество людей, которые ностальгируют в СССР за последнее десятилетие уменьшается, а согласно российских исследований - в России наоборот увеличивается. В России треть молодежи скучает по СССР, хотя тогда они еще не жили. Они пытаются вернуть идеологию Советского Союза и сейчас. Это является угрозой для Украины.

Какие черты украинского общества сформировались в третьем десятилетии независимости?

Процесс формирования нации занимает не одно столетие. Поколение, выросшее в независимости, совершенно отличается от, тех кто застрял в советской идеологии. Сейчас они более открыты. Это важно, потому что в СССР государство формировала правила, границы и контроль для людей. Сегодня мы мобильны и более мотивированы на успех. Молодежь сегодня имеет больше возможностей, чем их ровесники в советские времена. Они имеют шансы учиться за рубежом, воплощать все идеи, которые они хотят, имеют мотивацию и развитие. Они могут найти себя в глобальном мире

Какой вклад в государство сделал Петр Порошенко?

Он сохранил независимость Украины и сумел противостоять на международной арене, используя опыт министра иностранных дел, бизнесмена и умение коммуникации. Это позволило сформировать международную коалицию и противостоять России. Кроме того, сумел дожать западные структуры, чтобы получить безвизовый режим. Порошенко идентифицируют, как политика старого типа. Он подготовил своим правления основу для так называемой электоральной революции, которая произошла в 2019 году. Люди устали от таких ведения государства и проголосовали за абсолютно нового человека, который не имел отношения к политике. Те люди, которые голосовали за Зеленского, уже не проголосуют за старых политиков. Будут ждать новых.

Автор: PRESIDENT.GOV.UA Петр Порошенко стал главой государства в 2014 году

Удалось Порошенко во времена правления вывести страну из пропасти 2013-2014 годов?

Ему удалось стабилизировать это только благодаря тому, что само общество имело понятие единства и сумело сплотиться. Они помогали армии, имели стремление сохранить Украину как государство. Порошенко просто поддержал и возглавил этот процесс. Он не мешал обществу. Недоразумение общества могло бы привести к гражданской войне.

В 2015 году приняли Минские соглашения. Как это повлияло на развитие государства?

"Минские соглашения" неоднозначно воспринимаются обществом и интерпретируются политикумом. Они стали вынужденным шагом, который должен остановить эскалацию вооруженного конфликта. До этого мы имели ежедневный масштаб потерь украинской армии, который достигал сотен воинов.

Как изменилась украинская армия в третьем десятилетии?

Армия абсолютная изменилась. К 2013 году войска постепенно сокращали их развитием никто не занимался. Конечно, война стимулировала возвращение армии в жизни страны. Кроме высокого уровня финансирования, изменилась философия отношения общества к армии. Она необходима Украине и играет большую роль. Люди готовы ей помогать. Изменение общественного мнения является основным достижением. Мы гордимся людьми, которые проявили мужество и положили жизни за независимость. Защита Отечества для Украины становится "гендерно нейтральным" задачей всего общества, прежде всего делом неравнодушных, сознательных и активных граждан-патриотов. И перед ними, причем как мужчинами так и женщинами, - с принятием и подписанием Закона "Об основах национального сопротивления" - постепенно открывается все шире "окно возможностей" реализации своего патриотизма на практике. В частности, в формате "службы в военном резерве" в подразделениях, бригадах и батальонах. Территориальной обороны, которые охотно принимают в свои ряды мужчин и женщин, охотников и водителей, делопроизводителей и бухгалтеров.

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За третье десятилетие в Украине состоялся Одесский международный кинофестиваль, братья Кличко собрали все пояса чемпионов мира по боксу, Джамала победила на Евровидении. Повлияли достижения Украины на ее развитие?

Значительные победы украинцев на международном уровне консолидируют общество. Люди радуются нашим победам по всей Украине от мала до велика. А побед было очень много. И они сплачивают украинцев. Больше всего нас объединил чемпионат Евро-2012. Люди радовались, что такое событие отбывала именно в нашей стране.

Автор: unn.com.ua Чемпионат Евро-2012 состоялся в Украине

Какие имеем достижения за период независимости. Чего еще нет?

Независимая Украина должна иметь вес и роль в мире. Нам еще к этому надо идти. Зависим от многих международных структур и займов. Но есть возможность самим распоряжаться своим будущим. И мысль, что мы самостоятельные, каждый раз растет. Возможно эта идея победит и станет катализатором абсолютных изменений в стране. К сожалению, в стране до сих пор живет идея популизма и перекладывание ответственности. Это характерно посткоммунистическом обществу. Есть надежда на молодое поколение. Предприятия, несмотря на трудности, пытаются развиваться. Потенциал нашего государства большой, но старый советский патриотизм все еще живет.

2014 год вошел в историю как период гражданского общества. Что на это повлияло и почему раньше этого не достигли?

Осознаем, что сами можем справиться с той бедой, которая пришла на Востоке. В Украине появились люди, которые начали помогать военным, восстанавливают различные социологические сферы. Эта небольшая часть общества стала толчком и проводниками изменений, которые направили человеческую энергию на сохранение государства. Общественные организации создавались и до 2014 года. Просто их функции были несколько иными. И со временем они приобрели большое значение в Украине.

Каких ключевых ошибок допустили по 2010-2020 годы?

За это время могли бы формировать экономику, уничтожить коррупцию и тому подобное. Но почему-то этого не произошло. Виктор Янукович имея мощную власть не хотел менять страну. Ошибка также в том, что мы поздно сплотились. Война должна объединять людей и тех внутренних конфликтов, которые сейчас есть, должно быть меньше. Мы смогли взять ответственность на себя и противостоять России. Но нация должна быть мобильнее и не думать, что кто-то придет и решит все вопросы. Нам никто не поможет.

Какой вклад за 2,5 года сделал президент Владимир Зеленский?

Ключевая заслуга - это ментальный вирус изменений. То есть люди уже не вернутся к старому типу политики и идей, которые они предлагали. Общество выбрало Зеленского, потому стремилось нового. Он начал борьбу с внутренними врагами, например, Медведчуком и его каналами, идеями страны-агрессора. Кто знает, сумеет ли он довести это до конца. Но тенденция уничтожения всего опасного информационного влияния России в нашем государстве есть. Некоторые люди до сих пор находятся под влиянием РФ. Это лежит в воспитании и условиях их жизни. Для того, чтобы вывести их оттуда нужна целенаправленная политика и время. К примеру, Южные и Восточные страны были более индустриальные когда существовал СССР. Людям давали работу, защиту и понимание, что будущее есть. Наше общество пострадало в социальном плане после распада СССР. Им надо давать новые возможности для развития. Зеленский сегодня пытается развивать это. Он более открыт к обществу, чем другие президенты Украины. Пытается сохранять баланс и не предлагать противоречивых идей, которые раскалывают страну.

Автор: glavcom.ua Владимир Зеленский стал президентом в 2019 году

Со времени восстановления независимости Украины граждане семь раз избирали президента. В 1991 году украинцы избрали президентом Леонида Кравчука. В июле 1994-го на досрочных выборах во втором туре победил Леонид Кучма. Через пять лет украинцы переизбрали его. В 2005 году президентом Украины стал Виктор Ющенко. Виктора Януковича избрали президентом в феврале 2010 года. На внеочередных президентских выборах в мае 2014 года победил Петр Порошенко. Владимира Зеленского избрали президентом в апреле 2019 года.