Уроки сепаратизма: в Одессе уволили учительницу

В Одессе уволили учительницу за пропаганду пророссийских взглядов. Фото: Facebook / Демьян Ганул

Учительницу истории Людмилу Мариуца уволили из одесской школы №68 из-за пропаганды пророссийских взглядов на уроках.

"Людмила, вместо учебного материала, рассказывает ученикам, какой я "нацист", потому что поспособствовал освобождению из школы в Одесской области фаната Захарченко", - рассказал общественный активист Демьян Ганул в Facebook.

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Он опубликовал ролик, где учительница защищает педагога Николая Ласницю, которого уволили за сепаратизм.

Мариуца многократно принимала участие в пророссийских митингах.

В Одесской области освободили учителя трудового обучения из-за антиукраинских лозунгов в соцсети. Учитель Граденицкой школы Николай Ласница открыто поддерживал оккупацию Украины.