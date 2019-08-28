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среда, 28 августа 2019 10:42

Юрий Голик рассказал, как изменить дорожную отрасль и зачем ликвидировать Укравтодор

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Юрий Голик рассказал, как изменить дорожную отрасль и зачем ликвидировать Укравтодор
Голик убежден, что большинство дорог нужно передать на баланс областных советов, городов и общин, в рамках которых эти дороги расположены

Советник бывшего главы Днепропетровской ОГА Юрий Голик в своей колонке "Семь шагов к хорошим дорогам" на сайте Цензор.Нет перечислил основные причины некачественных дорог и пути их устранения в ближайшем будущем.

По его мнению, создание Дорожного Фонда и наполнение его деньгами - безусловный огромный успех.

"Это, в принципе, одна из важнейших реформ последних нескольких лет. Уже в следующем году это позволит аккумулировать на национальном уровне как минимум 75 млрд грн для строительства и ремонта дорог. Но 80% государственных органов на местах в каждой области пользоваться на 100% Дорожным фондом не захотели или не сумели", - пишет Голик.

Он также считает, что проблема состоит в том, что нет профессионального менеджмента, т.е. людей, компетенций которых достаточно, чтобы превращать деньги в тысячи километров новых идеальных дорог.

При этом он уверен, что эти проблемы решаемы. Для этого необходимо провести структурную реформу Укравтодора, в ходе которой большая часть дорог должна быть передана на баланс областных советов, городов и громад, в рамках которых эти дороги расположены.

"При создании адекватной системы распределения финансирования и децентрализации бюджета эффективные регионы и громады смогут самостоятельно капитально ремонтировать эти дороги. Кроме того, это сумасшедшая возможность по привлечению иностранных кредитов под гарантии Областных Советов и ОГА на капитальный ремонт таких дорог. Это открывает возможности для их ремонта и контроля на локальном уровне, упрощая управление. В результате, дороги будут ремонтироваться в тех областях, жители которых избрали вменяемый Областной совет, использующий все представляющиеся возможности, а не ждущий чуда от Киева", - считает Голик.

Он также подчеркивает, что нужно создать единые стандарты для всех заказчиков дорожных работ. "Сейчас ремонт или строительство дороги из пункта А в пункт Б могут делать 3 года 5 разных подрядчиков на семи разных участках одной дороги по пяти разным техническим заданиям. Формула "дорога одной категории - одно жестко прописанное ТЗ, от которого отступать нельзя" - обязательное условие для устранения рисков коррупционной или технологической природы", - уверен Голик.

Кроме того, он считает, что должны быть прозрачные и универсальные требования к подрядчикам, а подход к планированию и выполнению работ - изменен.

"Начав дорогу, не надо ее бросать, сделанной частично. Если взглянуть на карту ремонтов последних лет, то даже те ключевые трассы которые делаются, делаются кусками - по 10-15-20% в год. Данная практика исключает возможность качественного ремонта. Лучше делать капитально 3 дороги от "и"- до, чем по 20% десять разных трасс. И в начале делать те дороги, которые играют ключевую роль для экономики страны, что несложно установить, оценив поток людей и грузов, а не дороги из родной области "влиятельного" чиновника или депутата", - пишет Голик.

Он уверен, что распределение финансирования должно быть справедливым, то есть пропорционально протяженности дорог и готовности региона или громады участвовать в их ремонте. Сейчас распределение финансов происходит непрозрачно, часто - по политическим или личным мотивам чиновников.

Наконец, Голик считает, что нужно ввести полноценный весовой контроль, и в итоге этих преобразований ликвидировать Укравтодор.

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Дата
28
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