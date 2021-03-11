Упоминание о "русской" княгине Ольге и ее муже Иване исчезло из сети

Всемирный экономический форум опозорился, назвав княгиню Ольгу российским монархом. Фото: newsua.ru

На сайте Всемирного экономического форума в статье о 6 женщинах, изменивших мировую историю, удалили фрагмент с ложными фактами об украинской княгине Ольге. Ее назвали первым российским монархом, ее мужа князя Игоря - Иваном, а Киевскую Русь - предком современной России.

"Исправление: предварительная версия статьи содержала упоминания о княгине Ольге. Мы удалили этот кусок из-за противоречивых исторических сведений", - такая надпись появилась под заголовком и над текстом материала 11 марта.

Хотя статья появилась на сайте Всемирного экономического форума еще 8 марта, внимание украинцев она привлекла лишь сегодня. Ряд политиков написали об искажениях истории в материале.

"Надеюсь, тому кто писал эту статью проведут соответствующий урок истории и расскажут, что во времена княгини Ольги до основания города Москва оставалось еще 2 сотни лет", - написал нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

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Возмущение высказал и 5-й президент Украины Петр Порошенко:

"Россия привыкла навязывать миру ложь - свое альтернативное видение истории и имперские нарративы. Ежедневно мы становимся свидетелями того, насколько важным является защита не только информационного пространства, но и собственного культурного наследия, когда элементами вражеской пропаганды могут стать даже авторитетные международные институты".

Утром журналист Тарас Березовец на своей странице призвал украинцев оставить комментарий под статьей экономического форума и попросить исправить ошибки. Добавил, что князь Игорь за такое искажение фактов про его жену, наверное, бы убил.