Княгиню Ольгу назвали основательницей современной России и женой Ивана

Международная организация "Всемирный экономический форум", ежегодные встречи которой проходят в Давосе, в статье о 6 великих женщинах назвала княгиню Ольгу российской правительницей и основательницей современной России, а ее мужа, князя Игоря, – Иваном.

Об этом в Facebook сообщил журналист Тарас Березовец.

"Князь Игорь за такое перекручивание фактов в отношении его жены наверняка бы убил", - написал Березовец.

Автор: скриншот статьи, Тарас Березовец Всемирный экономический форум назвал княгиню Ольгу основательницей современной России и женой Ивана

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Киевский князь Святослав Храбрый одержал победу 3 июля 964-го над войском Хазарского каганата. Единственный сын киевского князя Игоря и княгини Ольги проводил активную внешнюю политику, значительно расширив территорию Русского государства.