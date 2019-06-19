УПЦ требует в суде признать незаконной регистрацию ПЦУ. Фото: Prm.ua

Украинская православная церковь подала иск в Окружной административный суд против Министерства культуры через "незаконную" регистрацию Православной церкви Украины.

В УПЦ сообщили, что при регистрации новой церковной структуры "были допущены существенные нарушения законодательства Украины", в связи с чем его регистрация и соответствующая запись в Едином государственном реестре должны быть отменены. Об этом сообщает Центр информации УПЦ.

"Сейчас Киевской митрополией Украинской православной церкви осуществляются подготовительные действия к участию в рассмотрении данного административного дела и, в частности, быстрого реагирования на любые процессуальные действия, которые будут осуществляться другими участниками такого процесса", - говорится в сообщении.

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Ликвидация Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата не является решением Поместного собора и не имеет юридической силы. Об этом заявили в патриарха Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарета.