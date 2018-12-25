УПЦ МП будет отстаивать свое название в суде

УПЦ МП иницииурет обращение в Конституционный суд Фото: YouTube

Украинская православная церковь Московского патриархата инициировать обращение в Конституционный суд относительно закона о переименовании.

Об этом заявил председатель юридического отдела УПЦ МП протоиерей Александр Бахов, сообщает информационно-просветительский отдел церкви.

УПЦ МП направило обращение к президенту Петру Порошенко с просьбой применить вето к упомянутому закону, однако он таким правом не воспользовался.

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"Кроме этого, так как имеет место нарушение конституционных норм и принципов, мы инициируем обращение в Конституционный суд", - сказал Бахов.

Он считает, что принятый закон "нарушает право на свободу вероисповедания и дискриминирует по религиозному признаку миллионы верующих" УПЦ МП.

Михайловский собор будет постоянным кафедральным храмом митрополита Киевского и всей Украины. При этом главный храм поместной церкви - Софийский собор, но в исторической достопримечательности 1036 службы будут проводить редко.