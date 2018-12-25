УПЦ МП будет отстаивать свое название в суде

 
Ексклюзивы
1/5
Премьер Венгрии хотел бы быть Путиным - Казарин
Премьер Венгрии хотел бы быть Путиным - Казарин
1 Просмотров: 810
На Гандзюк напали бойцы, защищавшие Донецкий аэропорт - Синицын
На Гандзюк напали бойцы, защищавшие Донецкий аэропорт - Синицын
Просмотров: 6183
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Просмотров: 1323
Луценко прекрасно знает, кто заказал Екатерину Гандзюк - волонтер
Луценко прекрасно знает, кто заказал Екатерину Гандзюк - волонтер
Просмотров: 2070
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Просмотров: 1098
Гройсман прокомментировал поход на выборы
Гройсман прокомментировал поход на выборы
Просмотров: 1134
Какая ситуация с зарплатами в стране
Какая ситуация с зарплатами в стране
1 Просмотров: 756
Премьер назвал условие дешевого газа
Премьер назвал условие дешевого газа
Просмотров: 4257
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Просмотров: 252
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Просмотров: 2304
Фото
Все фото
4
15
9
11
12
В Египте изготовили артиллерию на базе КрАЗ
В Египте изготовили артиллерию на базе КрАЗ
Чем живет самая старая фабрика елочных украшений в Украине
Чем живет самая старая фабрика елочных украшений в Украине
Во Львове, как на фронте: герой боев за Авдеевку спасал людей во время пожара на ярмарке
Во Львове, как на фронте: герой боев за Авдеевку спасал людей во время пожара на ярмарке
Показали лучшие елочки Украины
Показали лучшие елочки Украины
Женская мечта: обольстительные фермеры снялись для нового календаря
Женская мечта: обольстительные фермеры снялись для нового календаря
Видео
Все видео
На Гандзюк напали бойцы, защищавшие Донецкий аэропорт - Синицын
На Гандзюк напали бойцы, защищавшие Донецкий аэропорт - Синицын
Цунами в Индонезии: число жертв растет
Цунами в Индонезии: число жертв растет
Филарет рассказал, как КГБ угрожал ему расстрелом
Филарет рассказал, как КГБ угрожал ему расстрелом
Студентки записали уникальный вариант рождественской песни
Студентки записали уникальный вариант рождественской песни
Цунами в Индонезии: погибли 168 человек
Цунами в Индонезии: погибли 168 человек
Интервью
1/5
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Просмотров: 1323
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Просмотров: 1098
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
2 Просмотров: 1548
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
2 Просмотров: 2457
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1638
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
22 декабря 2018
Просмотров: 1800
Проголосуй, щоб не було соромно
– Это ужас! Страшный сон моих праотцов – Грузией управляет женщина, – таксист-грузин не стримує емоцій. – А если война? ...
вторник, 25 декабря 2018 12:57

УПЦ МП будет отстаивать свое название в суде

  Комментировать
УПЦ МП будет отстаивать свое название в суде
УПЦ МП иницииурет обращение в Конституционный суд Фото: YouTube

Украинская православная церковь Московского патриархата инициировать обращение в Конституционный суд относительно закона о переименовании.

Об этом заявил председатель юридического отдела УПЦ МП протоиерей Александр Бахов, сообщает информационно-просветительский отдел церкви.

УПЦ МП направило обращение к президенту Петру Порошенко с просьбой применить вето к упомянутому закону, однако он таким правом не воспользовался.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вселенский патриарх ответил на обвинения в получении взятки

"Кроме этого, так как имеет место нарушение конституционных норм и принципов, мы инициируем обращение в Конституционный суд", - сказал Бахов.

Он считает, что принятый закон "нарушает право на свободу вероисповедания и дискриминирует по религиозному признаку миллионы верующих" УПЦ МП.

Михайловский собор будет постоянным кафедральным храмом митрополита Киевского и всей Украины. При этом главный храм поместной церкви - Софийский собор, но в исторической достопримечательности 1036 службы будут проводить редко.

espreso.tv
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «УПЦ МП будет отстаивать свое название в суде». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
декабря

"World Soccer" поставил "Динамо" на второе место в мире

После расстрела диктатора люди пили вино и праздновали Новый год

Самое читаемое
Наслаждение через боль: фотограф снимает японок, которые занимаются шибари
Наслаждение через боль: фотограф снимает японок, которые занимаются шибари
22
 1 Просмотров: 98844
Культовый фотограф показал привлекательных голливудских актрис
Культовый фотограф показал привлекательных голливудских актрис
27
 Просмотров: 60241
Собрали снимки, на которые надо смотреть трижды
Собрали снимки, на которые надо смотреть трижды
30
 Просмотров: 53088
Известного советского певца не пустили в Киев
Известного советского певца не пустили в Киев 1 Просмотров: 9100
На Украину надвигаются метели и штормовой ветер
На Украину надвигаются метели и штормовой ветер Просмотров: 6418
Общество
В "Борисполе" разъяренные пассажиры взяли в плен представителей авиакомпании
В "Борисполе" разъяренные пассажиры взяли в плен представителей авиакомпании Просмотров: 1179
Война на Донбассе: сколько платят боевикам за убийства украинских военных
Война на Донбассе: сколько платят боевикам за убийства украинских военных Просмотров: 369
Инцидент в "Дукате": Полиция опровергла заявление активистов об отсутствии расследования
Инцидент в "Дукате": Полиция опровергла заявление активистов об отсутствии расследования Просмотров: 531
Тимошенко впервые показала внучку
Тимошенко впервые показала внучку Просмотров: 2376
Вселенский патриарх ответил на обвинения в получении взятки
Вселенский патриарх ответил на обвинения в получении взятки 4 Просмотров: 1755
Больше всего комментируют
40
"Закрасили "Слава Україні": пленный моряк написал письмо из СИЗО
11
Кремль устроил бы кандидат с таким темным прошлым, как у Тимошенко - эксперт
5
Филарет объяснил, почему не претендовал на пост главы ПЦУ
4
РПЦ боится терять свои церкви в Украине
4
Вселенский патриарх ответил на обвинения в получении взятки
Голосов: 31407
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua