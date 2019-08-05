Уничтожили подводную лодку противника - показали учения украинских авиаторов

Прошли учения Военно-морских сил. Фото: "Бриз"

Подразделения авиационной бригады Военно-морских сил Вооруженных сил Украины выполняли учебно-тренировочные полеты в рамках комплекса тактических учений.

В течение недели экипажи совершенствовали летную подготовку, отрабатывали элементы поиска и оказания неотложной помощи пострадавшим и эвакуацию, отслеживали и уничтожали условную подводную лодку, сообщает Минобороны.

Учения проходили в полевых условиях с развертыванием полевого лагеря.

Бригада установила связь, обустроила палаточный городок и подготовленные площадки взлетно-посадочной полосы.

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"Экипажи вертолетов Ми-14, Ка-27 и самолета Ан-26 совершенствовали летные навыки, проводили полеты в зоне и по кругу. Кульминацией летно-тактических учений стал поиск и отслеживание морскими авиаторами подводной лодки противника с последующим нанесением бомбового и торпедного ударов. Выполнение этого элемента учений проводилось с полным боекомплектом. При ведении воздушной разведки экипаж вертолета Ка-27 обнаружил местонахождение врага. На место обнаружения условной подводной лодки выдвнулась группа передовых авиационных наводчиков, которые отработали элементы целеуказания и корректировки огня. Экипажи противолодочных вертолетов и самолета Ан-26 уничтожили условного противника", - говорится в сообщении.

В Житомирской области в течение трех дней продолжались тактико-специальные учения 12-го отдельного полка оперативного командования "Север". Условия были приближены к боевым, сообщает пресс-служба Минобороны.