Умерла экс-министр образования Любомира Мандзий

Мандзий умерла от онкозаболевания. Фото: novyny.live

27 ноября умерла экс-исполняющая обязанности министра образования и науки Украины и бывшая директор департамента образования и науки Львовской облгосадминистрации Любомира Мандзий.

Она болела онкозаболеванием. О смерти сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Facebook.

"После тяжелой болезни отошла в вечность украинская педагога Любомира Мандзий. Любомира была очень мощным профессионалом, таких людей называют светочами науки", – написал он.

Похороны будут проходить 30 ноября во Львове.

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Женщине было 48 лет, она родилась в селе Опака Дрогобычского района. До 2016 работала на кафедре политологии философского факультета Львовского национального университета имени И. Франко. Позже стала директором областного департамента образования и науки.

В 2019 году Любомиру Мандзий назначили на должность заместителя министра образования и науки Украины, а затем ее назначили исполнять обязанности министра. В этой должности она была до 25 марта 2020 года.

25 ноября в 83 года ушел из жизни бывший мэр Киева Александр Омельченко. Причиной смерти стали осложнения от коронавирусной инфекции.