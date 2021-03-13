Умер журналист и прессекретар Вячеслава Черновола

В возрасте 58 лет умер журналист, участник национально-освободительной борьбы за независимость Украины, прессекретар Вячеслава Чорновила, Дмитрий Понамарчук.
Об этом сообщил бывший нардеп и политический эксперт Александр Доний.
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"Грустное известие. Ушел из жизни Дмитрий Понамарчук. Он значительную часть своей жизни посвятил служению Народному Руху Украины и памяти Вячеслава Чорновила", - написал Доний.
С 1991 года Понамарчук был пресс-секретарем Вячеслава Черновола, еще когда тот был народным депутатом I созыва и кандидатом в президенты Украины.
25 марта 1999 Понамарчук был в одном авто с Вячеславом Черноволом, когда тот погиб в автокатастрофе в Киевской области. Трагедия произошла на 5-м километре автотрассы Борисполь-Золотоноша, когда Toyota Чорновола врезалась в КамАЗ с прицепом, который разворачивался посреди шоссе.
Вячеслав Чорновол и его водитель Евгений Павлов погибли на месте, а пресс-секретаря Дмитрия Понамарчука госпитализировали с тяжелыми травмами в больницу.
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