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суббота, 11 сентября 2021 20:27

Умер украинский художник и архитектор Флориан Юрьев

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Умер украинский художник и архитектор Флориан Юрьев
Архитектор умер в кругу близких друзей. Фото: ua.news

После продолжительной болезни ушел из жизни украинский художник, архитектор и искусствовед Флориан Юрьев.

Архитектор умер рано утром 11 сентября в кругу близких друзей. Ему было 92 года, информирует Национальный художественный музей Украины.

"Флориан Юрьев был исключительным многогранным художником, новатором, чья работа, в частности, добавила на карту Киева одни из самых интересных примеров архитектуры модернизма, которые сейчас являются памятниками", - сказно в сообщении.

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Юрьев известный украинцам, в частности, по проекту столичной "летающей тарелки" - части здания Института научно-технической экспертизы и информации, расположенной на станции метро "Лыбидская". В октябре 2020 года "летающая тарелка" вошла в реестр памятников архитектуры Украины.

Кроме этого, Юрьев был автором советского герба Киева (с 1969 до 1995 года), архитектором столичного жилого массива на "Нивках", соавтором памятника репрессированным художникам на территории Академии изобразительного искусства и архитектуры и наземного павильона станции метро "Крещатик". Также художник создавал скрипичные музыкальные инструменты и занимался педагогической деятельностью.

8 августа рано утром не стало директора Одесского художественного музея, выдающегося художника Александра Ройтбурда. Последние годы жизни у Ройтбурда были проблемы со здоровьем, боролся с онкологией.

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