Умер писатель и общественный деятель Владимир Яворивский

Утром субботу 17 апреля сообщили о смерти известного украинского писателя и общественно-политический деятель Владимир Яворивский.

Печальную весть сообщил в Facebook ексдепутат Львовского городского совета Игорь Телишевский.

Автор: facebook.com/IgorTelishevskyi1 Игорь Телишевский сообщил о смерти Владимира Яворивского

Владимир Яворивский умер 16 апреля в возрасте 78 лет. О смерти писателя сообщила его дочь.

"Все, кто его знал ближе, сегодня говорят:" Не верю ". Не хочется верить и мне. Он фонтанировал энергией, несравненным юмором, удивительной работоспособностью.

После романов о княгине Ольге, Ивана Мазепу до последнего дня работал над книгой всей своей жизни о Тарасе Шевченко. Теперь он ушел ", - написал писатель и политический деятель Василий Шкляр.

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Владимир Александрович Яворивский на родился в селе Текливка Винниччине. В конце ХХ века был одним из активных борцов за независимость Украины. Народный депутат Украины 1-го, 2-го, 4-го 5-го, 6-го созывов. Член Наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

Автор повестей, романов и очерков, лауреат Государственной премии Украины имени Тараса Шевченко за повесть "Вечные Кортелисы" (1984 год), в 2005 году получил литературную премию имени Дмитрия Загула.

В четверг, 13 апреля, на 75-м году скончался украинский скульптор, народный художник Украины, председатель Национального союза художников Украины Владимир Чепелик. Чепелик был автор легендарных памятников столицы. Например, скульптуры актеру Николаю Яковченко, установленной на площади перед Национальным академическим драматическим театром им. Ивана Франко. На памятнике выдающийся актер изображен со своей таксой по кличке Фан-Фан.