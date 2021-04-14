Умер автор легендарных памятников Киева

В четверг, 13 апреля, на 75-м году скончался украинский скульптор, народный художник Украины, председатель Национального союза художников Украины Владимир Чепелик.

Об этом сообщила пресс-служба Департамент культуры КГГА.

Фото: Департамент культуры КГГА

"Владимир Андреевич был председателем Национального союза художников более 30 лет. За годы профессиональной деятельности получил немало наград. Творчество художника было представлено как на отечественных, так и на международных выставках. Его произведения хранятся в музейных и частных коллекциях Украины и иностранных государств ", - говорится в сообщение.

Чепелик был автор легендарных памятников столицы. Например, скульптуры актеру Николаю Яковченко, установленной на площади перед Национальным академическим драматическим театром им. Ивана Франко. На памятнике выдающийся актер изображен со своей таксой по кличке Фан-Фан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Андреевском спуске по-тихому установили памятник Гоголю

Его авторства и монумент украинскому историку Михаилу Грушевскому возле Дома учителя на углу ул. Владимирской и бул. Тараса Шевченко, а также украинскому писателю Олесю Гончару.

Демонтировать советский герб со щита "Родины-матери" помогут меценаты. На процедуру демонтажа нужен ориентировочно год. На щите монумента вместо герба СССР может быть чистый щит, знак по результатам конкурса или чистый щит с лазерной проекцией.