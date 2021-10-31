Умер легендарный 103-летний ветеран Иван Залужный

 
Ексклюзивы
1/5
"Партия Зеленского остается полувиртуальной": идут промежуточные выборы в Верховную Раду
"Партия Зеленского остается полувиртуальной": идут промежуточные выборы в Верховную Раду
Просмотров: 639
Отвоевать у олигархов всю Украину сразу не удастся. Нужно начинать с Запада
Отвоевать у олигархов всю Украину сразу не удастся. Нужно начинать с Запада
Просмотров: 1305
"Обидчик был ого-го! Так бил, что не могла ничего сделать": как спасают жертв домашнего насилия
"Обидчик был ого-го! Так бил, что не могла ничего сделать": как спасают жертв домашнего насилия
Просмотров: 1665
Донбасс можно освободить за пять дней - Жебривский
Донбасс можно освободить за пять дней - Жебривский
2 Просмотров: 3033
Центр Киева захватили потусторонние существа - фоторепортаж
Центр Киева захватили потусторонние существа - фоторепортаж
Просмотров: 2403
"Выходила замуж в платье, которое купила себе на похороны". О чем говорят украинцы в Варшаве
"Выходила замуж в платье, которое купила себе на похороны". О чем говорят украинцы в Варшаве
Просмотров: 1350
Это узурпация власти - Жебривский о СНБО
Это узурпация власти - Жебривский о СНБО
3 Просмотров: 666
Денисова слетала к Саакашвили, Гончаренко посмотрел нью-йоркскую оперу, Ильенко варил плов – неделя политиков в фото
Денисова слетала к Саакашвили, Гончаренко посмотрел нью-йоркскую оперу, Ильенко варил плов – неделя политиков в фото
Просмотров: 1899
Медведи, еноты, дикие свиньи: как животные лакомились тыквами перед Хэллоуином - мимишные фото
Медведи, еноты, дикие свиньи: как животные лакомились тыквами перед Хэллоуином - мимишные фото
Просмотров: 1413
Для Офиса президента будет управляемой фигурой: что известно о будущем министре обороны
Для Офиса президента будет управляемой фигурой: что известно о будущем министре обороны
1 Просмотров: 2646
Фото
Все фото
12
5
10
5
9
&quot;Обидчик был ого-го! Так бил, что не могла ничего сделать&quot;: как спасают жертв домашнего насилия
"Обидчик был ого-го! Так бил, что не могла ничего сделать": как спасают жертв домашнего насилия
День ангела 31 октября отмечают популярные имена
День ангела 31 октября отмечают популярные имена
Центр Киева захватили потусторонние существа - фоторепортаж
Центр Киева захватили потусторонние существа - фоторепортаж
&quot;Знаешь, как тяжело быть клоуном&quot;: ветеран Алексей Литвиненко три года волонтерит в &quot;Охматдете&quot;
"Знаешь, как тяжело быть клоуном": ветеран Алексей Литвиненко три года волонтерит в "Охматдете"
День ангела 30 октября: как оригинально поздравить именинников
День ангела 30 октября: как оригинально поздравить именинников
Видео
Все видео
Толпа людей взяла в заложники медиков, чтобы те их вакцинировали
Толпа людей взяла в заложники медиков, чтобы те их вакцинировали
Повалий, которая аплодировала в Москве унижению украинцев, жалуется на "травлю"
Повалий, которая аплодировала в Москве унижению украинцев, жалуется на "травлю"
"Такого не было никогда": видео из реанимационного Covid-отделения киевской больницы
"Такого не было никогда": видео из реанимационного Covid-отделения киевской больницы
Из одесской Covid-больницы экстренно эвакуируют пациентов: закончился кислород
Из одесской Covid-больницы экстренно эвакуируют пациентов: закончился кислород
Во Львове с Марсового поля содрали советский символ
Во Львове с Марсового поля содрали советский символ
Интервью
1/5
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
3 Просмотров: 3474
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
Просмотров: 1017
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
1 Просмотров: 927
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
Просмотров: 792
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Просмотров: 2754
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
29 октября 2021
Просмотров: 927
Їм просто позакладало
Тікати доведеться всім. Вдруге в новітній історії. Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Петро Порошенко пішли собі – то й пішли. На ...
воскресенье, 31 октября 2021 14:48

Умер легендарный 103-летний ветеран Иван Залужный

  Комментировать
Умер легендарный 103-летний ветеран Иван Залужный
Залужный был дедушкой бойца АТО, погибшего в 2014 году на Донбассе. Фото: uaportal

В Запорожье умер 103-летний украинский ветеран Второй мировой войны, морской пехотинец, полковник и участник Сталинградской битвы Иван Залужный.

Об этом сообщил бывший глава Запорожской облгосадминистрации Константин Брыль в Facebook.

С именем Залужного в Запорожской области и всей Украине связаны очень героические и патриотические воспоминания.

Иван Залужный был дедом бойца АТО Ивана Гутника-Залужного, который в 2014 году погиб на Донбассе, спас 50 собратьев. Его посмертно наградили орденом "За мужество" ІІІ степени.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Умер 38-летний ветеран АТО во время военной службы

Залужный пережил Голодомор 1932-1933 годов. После окончания шести классов получил профессию токаря и устроился на работу на завод им. Энгельса (нынешний кабельный) в Запорожье, где в секретном цехе производил детали снарядов.

В 1938 году его призвали в 14 горно-стрелкового кавказского полка. Проходил службу на Дальнем Востоке.

С началом войны в составе 355-го отдельного батальона морской пехоты участвовал в боях за Сталинград.

Прошел не только всю войну, но и японскую кампанию. Дослужился до капитана I ранга.

После войны продолжил службу в армии.

В 2017 году Иван совместно с ветераном УПА Степаном Петрашем стал символом объединения украинцев, поучаствовав в информационной кампании ко Дню памяти и примирения.

"В 2021 году ему исполнилось 103 года. Он прожил достойную жизнь и всегда будет примером для многих! Это большая потеря для всех нас. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким Ивана Аниковича Залужного!" – сообщил Брыль.

26 октября в зоне проведения операции Объединенных сил в результате артиллерийских обстрелов пророссийскими наемниками украинских позиций погиб военный из Полтавщины Георгий Халиков.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Умер легендарный 103-летний ветеран Иван Залужный». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
октября

На грани непристойного: фотограф XX века делал сверхоткровенные снимки

В Египте разбился российский самолет

Фашисты заставили короля избрать главу правительства

Самое читаемое
Упругие ягодицы жены Цымбалюка и зона бикини модели Playboy - что публикуют звезды в сети
Упругие ягодицы жены Цымбалюка и зона бикини модели Playboy - что публикуют звезды в сети
8
 Просмотров: 13833
Определили, кто быстрее заболеет: вакцинированые, или переболевшие Covid-19
Определили, кто быстрее заболеет: вакцинированые, или переболевшие Covid-19 Просмотров: 13779
Во время копания ямы для компоста нашли тело молодой женщины
Во время копания ямы для компоста нашли тело молодой женщины
3
 Просмотров: 7479
На грани непристойного: фотограф XX века делал сверхоткровенные снимки
На грани непристойного: фотограф XX века делал сверхоткровенные снимки
17
 Просмотров: 6887
Молдова на 5 лет подписала контракт с Газпромом. Украина собирается поставить в страну-соседку 12 млн кубов газа
Молдова на 5 лет подписала контракт с Газпромом. Украина собирается поставить в страну-соседку 12 млн кубов газа Просмотров: 5040
Общество
Вицеспикер пришел на участок в Херсоне поддержать кандидата от "слуг"
Вицеспикер пришел на участок в Херсоне поддержать кандидата от "слуг" Просмотров: 18
На выборах по Украине фиксируют невысокую явку
На выборах по Украине фиксируют невысокую явку Просмотров: 108
Синоптики рассказали, каким будет начало ноября в Украине
Синоптики рассказали, каким будет начало ноября в Украине Просмотров: 306
"Правый сектор" подрался с журналистами пророссийского телеканала "Наш"
"Правый сектор" подрался с журналистами пророссийского телеканала "Наш" Просмотров: 1179
Турция против того, чтобы украинские беспилотники назывались Bayraktar
Турция против того, чтобы украинские беспилотники назывались Bayraktar Просмотров: 963
Больше всего комментируют
3
Севастополь обороняли 250 дней
3
Это узурпация власти - Жебривский о СНБО
3
Переговоры по возвращению Саакашвили в Украину не велись и не ведутся – МИД Грузии
2
Донбасс можно освободить за пять дней - Жебривский
2
Подделка Covid-сертификата: Савченко и ее сестре вручили подозрение
Голосов: 57364
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть