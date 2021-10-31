Умер легендарный 103-летний ветеран Иван Залужный

В Запорожье умер 103-летний украинский ветеран Второй мировой войны, морской пехотинец, полковник и участник Сталинградской битвы Иван Залужный.
Об этом сообщил бывший глава Запорожской облгосадминистрации Константин Брыль в Facebook.
С именем Залужного в Запорожской области и всей Украине связаны очень героические и патриотические воспоминания.
Иван Залужный был дедом бойца АТО Ивана Гутника-Залужного, который в 2014 году погиб на Донбассе, спас 50 собратьев. Его посмертно наградили орденом "За мужество" ІІІ степени.
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Залужный пережил Голодомор 1932-1933 годов. После окончания шести классов получил профессию токаря и устроился на работу на завод им. Энгельса (нынешний кабельный) в Запорожье, где в секретном цехе производил детали снарядов.
В 1938 году его призвали в 14 горно-стрелкового кавказского полка. Проходил службу на Дальнем Востоке.
С началом войны в составе 355-го отдельного батальона морской пехоты участвовал в боях за Сталинград.
Прошел не только всю войну, но и японскую кампанию. Дослужился до капитана I ранга.
После войны продолжил службу в армии.
В 2017 году Иван совместно с ветераном УПА Степаном Петрашем стал символом объединения украинцев, поучаствовав в информационной кампании ко Дню памяти и примирения.
"В 2021 году ему исполнилось 103 года. Он прожил достойную жизнь и всегда будет примером для многих! Это большая потеря для всех нас. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким Ивана Аниковича Залужного!" – сообщил Брыль.
26 октября в зоне проведения операции Объединенных сил в результате артиллерийских обстрелов пророссийскими наемниками украинских позиций погиб военный из Полтавщины Георгий Халиков.
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