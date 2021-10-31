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воскресенье, 31 октября 2021 23:30

Умер известный украинский писатель Владимир Рутковский

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Умер известный украинский писатель Владимир Рутковский
В литературе дебютировал как поэт, а затем издал ряд прозаических произведений. Фото: dityinfo.com

В Одессе на 85 году жизни от коронавируса умер известный украинский писатель Владимир Рутковский, автор трилогии о джуре казака Швайки, повести-легенды "Сторожевая застава" и других приключенческих повестей для детей и подростков.

О смерти своего автора сообщило издательство "Абабагаламага" на своей странице в Фейсбуке.

"От ненасытного наводнения отошел в вечность выдающийся украинский писатель, лауреат Шевченковской премии и наш великий друг Владимир Рутковский. Чрезвычайно болезненная потеря для украинской литературы. Его блестящими произведениями зачитываются десятки тысяч детей и взрослых. Украинский мир обеднел на Мытца, родной истории и родному слову... Светлая душа Владимира Григорьевича будет вечно жить в его произведениях", - говорится в сообщении.

Владимир Рутковский родился 18 апреля 1937 года в Черкасской области, получил образование в Одесском политехническом институте, а позже окончил Высшие литературные курсы при Литературном институте им. Максим Горький.

В литературе дебютировал как поэт, а затем издал ряд прозаических произведений. В частности, признание читателей принесла приключенческая трилогия о джуре казака Швайки, увидевшей свет в издательстве "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" на протяжении 2007-2010 годов. За нее писатель в 2012 году получил Национальную премию им. Тараса Шевченко. Рутковский также стал лауреатом литературной премии "Книга года BBC 2011" - за историческую дилогию "Синие воды". На проценты от денежной части Шевченковской премии учредил частную награду в области детской литературы "Джури".

В Запорожье умер 103-летний украинский ветеран Второй мировой войны, морской пехотинец, полковник и участник Сталинградской битвы Иван Залужный.

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