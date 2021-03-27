Умер автор 20 учебников по украинскому языку

Іван Ющук з 1994 року завідував кафедрою слов'янської філології Київського міжнародного університету. 13 років був ведучим програми "Як ми говоримо" на радіо "Культура". Помер 27 березня. Фото: Тарас Подолян

В Киеве на 89-м году жизни умер языковед, литературовед и переводчик Иван Ющук. Он стал автором 20 новаторских учебников по украинскому языку для средних и высших школ. Занимался исследованием Голодомора-геноцидаукраинцев 1932-1933 годов.

"Сегодня утром не стало нашего деда. Прожил 88 лет, большую часть жизни посвятил упорной борьбе за украинский язык и украинское государство. Всегда будем помнить ", - написал в Facebook внук Михаил Кублий.

Иван Ющук родился 3 октября 1933 года в селе Черников Владимир-Волынского района на Волыни. Его родители работали в колхозе.

Окончил отделение чешского языка и литературы Львовского государственного университета. Исследовал сербскую литературу. Преподавал в педагогическом институте иностранных языков.

С 1994 года заведовал кафедрой славянской филологии Киевского международного университета. Профессор.

13 лет был ведущим программы "Как мы говорим" на радио "Культура". Возглавлял киевское объединение общества "Просвита".

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Вдовец. Жена Людмила была филологом. Осталось двое детей: дочь Лариса - кибернетик, сын Олег - программист.

Украинский филолог Александр Пономарив умер в возрасте 84 года. Он был доктором филологических наук, профессором Института журналистики КНУ имени Тараса Шевченко.