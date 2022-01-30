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воскресенье, 30 января 2022 12:04

Умер актер Леонид Куравлев

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  В начале января актер попал в реанимацию с пневмонией. Фото: profile
В начале января актер попал в реанимацию с пневмонией. Фото: profile

На 86-м году жизни скончался советский и русский актер Леонид Куравлев.

В начале января артиста госпитализировали в больницу. Об этом сообщает Союз кинематографистов, передает ТАСС.

Сын Леонида Василий сообщал, что актеру сделали тест на коронавирус, показавший отрицательный результат. Врачи лечили знаменитость от пневмонии.

Через две недели пневмонию у Куравлева вылечили. Ему предоставили паллиативный статус и решили перевести в хоспис.

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В 2012 году актер похоронил жену, с которой прожил более 50 лет. С тех пор актер вел затворный образ жизни. У него остались сын и дочь.

  Леонид Куравлев умер в возрасте 85 лет. Фото: ua.news
Леонид Куравлев умер в возрасте 85 лет. Фото: ua.news

Куравлев родился в октябре 1936 года в Москве. Он известен по фильмам "Афоня", "Иван Васильевич меняет профессию", "Вий", "Золотой теленок", "Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо" и десятки других работ.

18 января французский актер 37-летний Гаспар Уллиэль, сыгравший в сериале "Лунный рыцарь" от Marvel, погиб во время катания на лыжах.

Трагедия произошла в Савойских Альпах. Там актер столкнулся с другим лыжником.

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Дата
30
января

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