"Укрзализныцю могут купить только украинские бизнесмены для собственной выгоды" - эксперт

Страны Европы ежегодно суммарно выделяют 75 миллиардов евро дотаций своим железным дорогам - Александр Кава. Фото: Радио Свобода

Часть акций Укрзализныци разместят на бирже, где их смогут купить частные компании, тем самым инвестировав деньги.

Говорит для Gazeta.ua инвестиционный банкир Сергей Фурса. Он объясняет механизм частичной приватизации Укрзализныци.

"Речь идет где-то про 20-25 процентов. Для Украины лучше всего разместить их на Лондонской бирже и продать именно иностранным инвесторам. Во-первых, должны привлекать зарубежный бизнес к нам. Во-вторых, это будет внедрять западные экономические методы на Укрзализныцю. Появится более прозрачное управление, улучшится качество предоставления услуг пассажирских и грузовых перевозок. Роль государства не изменится после частичной приватизации. Она останется главным владельцем", - считает эксперт.

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Модели больших железных дорог не предусмотрены для приватизации, отрицает бывший заместитель министра инфраструктуры Александр Кава.

"В Европе было только два примера - в Англии и Эстонии - и оба они отрицательные. Закончились национализацией и дополнительными затратами на восстановление качества дороги. Страны Европы ежегодно суммарно выделяют 75 миллиардов евро дотаций своим железным дорогам.

Укрзализныця - убыточное предприятие, она не интересна для международных инвесторов. Ее могут купить только украинские крупные бизнесмены и будут использовать исключительно для собственной выгоды, а не инфраструктурного развития страны. Из-за этого качество перевозок будет падать, станции и маршруты будут закрываться. Поэтому украинской власти следует отказаться от этой идеи", - говорит Александр Кава.

29 октября председатель правления Укрзализныци подписал на инвестиционном форуме в Мариуполе соглашение о начале процедуры размещения части акций компании на бирже с Министерством инфраструктуры и Европейским банком реконструкции и развития.