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суббота, 24 апреля 2021 16:10

Укрзализныця запустит дополнительные поезда на майские праздники

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Укрзализныця запустит дополнительные поезда на майские праздники
Укрзализныця определила направления для дополнительных поездов на майские праздники. Фото: uz.gov.ua

Укрзализныця запустит дополнительные рейсы на период пасхальных и майских праздников.

Так, в ответ на просьбы пассажиров дополнительные рейсы получат Черновцы, Одесса, Ужгород, Волынь и Ровенщина, сообщается на сайте Укрзализныци.

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В перечень дополнительных рейсов на праздники вошли:

- № 249/250 Киев-Черновцы: отправление из Киева 30.04, 3.05, 7.05, из Черновцов 1.05, 4.05, 9.05;
- № 202/201 Ковель-Киев: из Ковеля 29.04, 4.05, 9.05, из Киева 30.04, 5.05, 10.05.
- № 248/247 Одесса-Ковель: из Одессы 30.04, из Ковеля 02.05;
- № 148/147 Одесса-Киев: из Одессы с 29.04 по 27.05 по нечетным, из Киева с 30.04 по 28.05 по четным;
- № 242/241 Одесса-Днепр: из Одессы 29.04, с Днепра 30.04;
- № 26/25 Одесса-Ужгород: из Одессы 30.04, 02,08. 05 из Ужгорода 1, 3, 9.05;
- № 207/208 Киев-Ужгород: 30.04 из Киева;
- № 235/236 Ужгород-Львов: 01.05 из Ужгорода.

Изменили также график движения поезда №7088/7087 сообщением Харьков - Константиновка. С 29 апреля до 10 мая он будет курсировать ежедневно. Отправление из Константиновки - в 6 утра, возвращение из Харькова - в 15:55.

Укрзализныця завершила служебное расследование по сходу с рельсов 6 вагонов поезда Интерсити+ Киев - Запорожье. Причиной аварии стали грубые нарушения в содержании верхнего строения пути.

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