Авария поезда под Запорожьем: расследование назвало виновных

Укрзализныця нашла виновных в аварии под Запорожьем. Фото: epravda.com

Укрзализныця завершила служебное расследование по сходу с рельсов 6 вагонов поезда Интерсити+ Киев - Запорожье. Причиной аварии стали грубые нарушения в содержании верхнего строения пути.

За служебную халатность будут уволены 6 работников руководящего состава Приднепровской железной дороги, сообщается на сайте Укрзализныци.

По итогам расследования установили, что причиной транспортного происшествия является несоблюдение ответственными руководителями действующих в путевом хозяйстве требований нормативных документов, инструкций безопасной организации и выполнения работ по обслуживанию, содержанию в исправном состоянии вверенных объектов инфраструктуры. А также непринятие запретительных мер в случае невозможности выполнения необходимого объема ремонтных работ.

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"Укрзализныця не потерпит грубых нарушений и служебной халатности в своей работе. Все виновные в этом досадном случае понесут заслуженное наказание. Я уверяю, что Укрзализныця решительно бороться с любыми нарушениями и обеспечит высокий уровень безопасности железнодорожных перевозок", - подчеркнул и.о. председателя правления АО "Укрзализниця" Иван Юрик.

Сейчас уже принято решение об увольнении работников регионального филиала "Приднепровская железная дорога", которые допустили нарушения. Уволят первого заместителя начальника и главного инженера структурного подразделения "Служба пути", начальника и заместителя начальника структурного подразделения "Запорожская дистанция пути". Также принято решение об увольнении мастера, который исполнял обязанности главного инженера дистанции пути и старшего мастера и бригадиру структурного подразделения "Запорожская дистанция пути".

Кроме этого, за нарушение должностных обязанностей будет расторгнут трудовой договор с заместителем директора регионального филиала "Приднепровская железная дорога" по инфраструктуре.

29 марта в 50 километрах от Запорожья сошли с рельсов 6 из 9 вагонов скоростного поезда №732 "Интерсити" сообщением Киев - Запорожье. В вагонах поезда находились 88 пассажиров. Пострадавших в результате аварии нет. Укрзализныця создала комиссию, которая расследует причины схода с рельсов нескольких вагонов. По предварительной информации, авария поезда произошла из-за повреждения рельсов, машинисту пришлось применить экстренное торможение.