Укрзализныця запускает рождественский паровоз: цена билетов и маршрут

Билеты уже доступны для приобретения. Фото: facebook.com/LvivRailway

Укрзализныця запускает рождественский поезд с паровозом.

Он будет курсировать от станции Киев-Пассажирский через станцию Дарница без остановки и обратно, сообщила пресс-служба перевозчика.

"7, 8 и 9 января Укрзализныця запускает ретро-поезд № 897/898, что отправляться в эту пятницу, субботу и воскресенье в 13:28. Прибытие обратно на станцию Киев-Пассажирский в 15:18", - говорится в сообщении.

Билеты уже доступны для приобретения в кассах вокзалов, в чат-боте Укрзализныци в Viber, Telegram, Apple Messages, Facebook Messenger и на сайте по запросу по станции отправления Киев Пассажирский и станции прибытия Киев-Демеевский.

Стоимость билета составляет: для взрослых – от 136,44 грн, для детей – от 102,33 грн. Пассажиры с билетами смогут бесплатно посетить Музей железнодорожного транспорта, что находится рядом с Южным вокзалом.

Для родителей, сопровождающих детей в рейсе, обязательно наличие:

- сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста на коронавирус или экспресс-теста;

- сертификата о выздоровлении в приложении "Дія".

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Наибольшим спросом на период рождественских и новогодних праздников пользуются путешествия по железной дороге в западном направлении. Во Львов, Ужгород и Черновцы продали наибольшее количество билетов на поезда обновленного графика перевозок.