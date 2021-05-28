Укрзализныця запускает новые маршруты к Азовскому морю

Укрзализныця продолжает назначать новые поезда к морю из разных регионов Украины. Поезда из Кривого Рога, Днепра и Ивано-Франковска будут курсировать до Геническа.

Так, с 3 июня будет курсировать поезд №204/190 Кривой Рог, Днепр - Геническ, сообщает пресс-служба Укрзализныци. Он будет отправляться из Кривого Рога по нечетным числам в 18:50. Курсировать через Никополь, Запорожье, Мелитополь и Новоалексеевку, прибывая к побережью в 03:40.

"В обратном направлении поезд №189/203 начнет ходить с 6 июня. Он будет отправляться из Геническа в 22:57 и прибывать к конечной остановке в 07:43", - говорится в сообщении.

С 5 июня начнет курсировать также поезд №231/232 Ивано-Франковск - Геническ, который будет отправляться из Ивано-Франковска по нечетным числам в 14:42. Прибывать в Геническ в 17:50 следующего дня. В обратном направлении поезд будет ходить по четным числам. Он будет отправляться из Геническа в 11:20, прибывать в Ивано-Франковск в 13:08 следующего дня. Проходить через Новоалексеевку, Мелитополь, Запорожье, Днепр, Казатин, Шепетовку и Львов.

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Автор: Укрзализныця

Укрзализныця открыла продажу билетов на пассажирские поезда в Венгрию и Австрию. В частности, продажу проездных документов открыли на международные поезда по направлениям Чоп - Захонь и беспересадочные вагоны из Киева в Вену.