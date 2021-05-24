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понедельник, 24 мая 2021 12:48

Укрзализныця соединит сразу три туристических региона

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Укрзализныця соединит сразу три туристических региона
Каждый четверг поезд будет курсировать по маршруту Львов-Ивано-Франковск. Фото: pixabay.com

Укрзализныця с 29 мая запускает "Прикарпатский экспресс" сообщением Ивано-Франковск - Киверцы.

Поезд соединит сразу три туристических региона - Волынь, Галичину и Прикарпатье, сообщает пресс-служба Укрзализныци.

"Поезд №807/808 Ивано-Франковск - Киверцы будет курсировать с 29 мая ежедневно, кроме среды. Отправление из Ивано-Франковска в 15:20, прибытие в Луцк в 23:30. Экспресс проходит через Калуш, Долину, Моршин, Стрый, Львов, Подзамче, Радехов, Стоянов, Горохов и Луцк", - говорится в сообщении.

В обратном направлении экспресс будет отправляться с 31 мая ежедневно, кроме среды и четверга. Отправление из Киверцев - в 5:14. Прибытие в Ивано-Франковск в 13:38.

Каждый четверг поезд будет курсировать по маршруту Львов - Ивано-Франковск. Отправление из Львова в 9:59, прибытие в Ивано-Франковск в 13:38. А со 2 июня каждую среду поезд №807/808 будет курсировать между Киверцами и Львовом.

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Укрзализныця на летний период открывает новое железнодорожное сообщение Чернигова и Сум с Одессой. Оба поезда будут иметь удобное расписание вечернего отправления из Сум в 19:34 и из Чернигова в 21:58 и прибытие в Одессу в 11:33.

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