Укрзализныця возобновила продажу билетов на международные маршруты

Поезда ежедневно будут курсировать с 1 июня. Фото: pixabay.com

Укрзализныця открыла продажу билетов на пассажирские поезда в Венгрию и Австрию.

В частности, продажу проездных документов открыли на международные поезда по направлениям Чоп - Захонь и беспересадочные вагоны из Киева в Вену, сообщает пресс-служба Укрзализныци. Они ежедневно будут курсировать с 1 июня.

"В связи со стабилизацией ситуации с распространением коронавирусной инфекции, при содействии железнодорожных администраций Венгрии и Австрии согласовано восстановление маршрутов пограничного сообщения. Дальнейшая стабилизация ситуации позволит уже вскоре возобновить другие важные международные рейсы. Среди приоритетных направлений - Польша", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Укрзализныця попала в скандал - виноваты недобросовестные проводники

Сейчас во многих ночных поездах, курсирующих на большие расстояния, в частности, на восток Украины, есть внутренняя охрана. О необходимости охраны в поездах заговорили после того, как 45-летний Виталий Рудзько в поезде Мариуполь - Киев избил и пытался изнасиловать киевлянку Анастасию Луговую.