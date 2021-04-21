В украинских поездах нет охраны: министр объяснил, почему

Во многих ночных поездах, курсирующих на большие расстояния, есть внутренняя охрана. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

В большинстве украинских поездов нет охраны.

Сейчас во многих ночных поездах, курсирующих на большие расстояния, в частности восток Украины, есть внутренняя охрана. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, пишет "Общественное".

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"Это вообще ненормальная ситуация, когда мы должны думать, чтобы был охранник в вагоне. Это проблема и специфика, которая существует у нас. Для этого у нас есть кнопки вызова полиции, связь мобильная. Просто должна в дальнейшем судебная система привлекать, чтобы была уголовная ответственность", - говорит Криклий.

Добавил, что обеспечить охранников в каждом поезде не может ни одна страна.

О необходимости охраны в поездах заговорили после того, как 45-летний Виталий Рудзько в поезде Мариуполь - Киев избил и пытался изнасиловать киевлянку Анастасию Луговую. Это произошло 31 июля около 3:00. Женщина возвращалась в столицу от родственников с сыном 6-летним Захаром. В результате нападения получила сотрясение мозга, перелом челюсти и многочисленные гематомы на голове.