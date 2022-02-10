Укрзализныця запускает комфортабельный поезд: маршрут и график движения

Новый маршрут будет обслуживать трехвагонный поезд ДПКР-3 2021 производства. Фото: Укрзализныця

С 28 февраля Укрзализныця запускает новый дизель-поезд №802/801 по маршруту Львов – Тернополь – Черновцы – Коломыя.

Он будет курсировать по будням. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

"Расстояние от Черновцов до Львова поезд будет преодолевать чуть больше чем за 6 часов и будет соединять областные центры Галичины и Буковины с городами Чортков, Залещики, поселком Кострижевка, станцией Стефанешты и другими населенными пунктами", - говорится в сообщении.

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Поезд будет отправляться из Львова в 07:17, из Тернополя в 09:10, из Черновцов в 13:33 и прибывать в Коломыю в 14:34. В обратном направлении поезд будет отправляться из Коломыи в 16:03, из Черновцов в 17:12, из Тернополя в 21:38 и прибывать во Львов в 23:27.

Маршрут будет обслуживать "комфортабельный трехвагонный поезд ДПКР-3" 2021 года производства.

За период новогодне-рождественских праздников – с 23 декабря 2021 года по 10 января 2022 – Укрзализныця перевезла 1,56 млн пассажиров. Такое количество – на 38% больше, чем за аналогичный период 2020/2021 годов. 9 января стало самым пиковым днем перевозок.