Укрзализныця запускает дополнительные поезда: новый график

Информацию об отправлении поездов можно получить в справочном бюро вокзала. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Укрзализныця назначает дополнительные поезда сообщением Львов - Медика (госграница) – Львов, которые будут курсировать ежедневно.

Около 80% пассажирских поездов Укрзализныци продолжают курсировать по стране, сообщает пресс-служба Укрзализныци. Эвакуационный рейс Интерсити+ из Харькова планируется после 13:00.

"До 14:00 отправим эвакуационный рейс из Запорожья, можно подходить на вокзал, ситуация под контролем. Детали по направлению следования - у начальника поезда и дежурного по вокзалу. Просим во время движения поезда не публиковать геолокацию и графиковые детали", - говорится в сообщении.

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Несмотря на существенный рост пассажиропотока в сообщении Львова и государственной границы Украины с Польшей Укрзализныця организует дополнительные поезда для обеспечения перевозок пассажиров в этом сообщении. Железнодорожники используют пригородный подвижной состав.

Поезда отправляются и прибывают на главный железнодорожный вокзал Львова:

- поезд № 7601 Львов – Госграница (Медика) отправляется из Львова в 19:55. и прибывает на конечную станцию в 22:29 ч.;

- поезд № 7602 Медика (Госграница) – Львов отправляется со ст. Медика в 01:11 и прибывает во Львов в 03:45;

- поезд № 7603 Львов-Госграница (Медика) отправляется из Львова в 00:40. и прибывает на конечную станцию в 03:14;

- поезд № 7604 Медика (Госграница) – Львов отправляется со ст. Медика в 06:00 и прибывает во Львов в 08:34;

- поезд № 7605 Львов – Госграница (Медика) отправляется из Львова в 05:27 и прибывает на конечную станцию в 08:01;

- поезд № 7606 Медика (Госграница) – Львов отправляется со ст. Медика в 10:41 и прибывает во Львов в 13:15.

Более подробную информацию об отправлении поездов можно получить в справочном бюро вокзала или по номеру (032) 226-20-68; 226-15-95 примерно за час до времени отправления и по объявлениям через громкоговорящую связь.

Регулярные пассажирские рейсы пока не заходят в Херсон, Конотоп и пограничные города на востоке страны. Эвакуация продолжается.