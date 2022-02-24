Укрзализныця продолжает эвакуацию: вывезли более 7,5 тыс. человек

Укрзализныця с 13:00 эвакуировала более 7,6 тыс. человек из районов, приближенных к местам ведения боя.

За четыре часа вывезли 7615 людей из опасных зон, сообщает пресс-служба перевозчика.

"Укрзализныця эвакуирует всех желающих граждан из Луганской, Донецкой и Одесской областей", - говорится в сообщении.

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Сейчас эвакуировали:

- из Мариуполя 1724 человека;

- из Попасной 362 человека;

- из Бахмута 280 человек;

- из Лисичанска 2534 человека;

- из Константиновки 1908 человек, в том числе поездом "Интерсити" № 712/711 из Константиновки эвакуировали 396 детей;

- из Авдеевки 228 человек;

- из Покровска 579 человек.

В то же время отменили пригородный электропоезд Запорожье - Мелитополь.

Укрзализныця добавляет вагоны к поезду № 769 Киев-Каменец-Подольский. Билеты уже в продаже.

Также добавят вечерний дополнительный рейс Киев-Львов.

24 февраля в 5:00 вооруженные силы Российской Федерации начали интенсивные обстрелы украинских подразделений на востоке, нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакино, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам ВСУ.

В то же время, агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированного Крыма.