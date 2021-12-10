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пятница, 10 декабря 2021 17:30

Укрзализныця ввела к новогодним праздникам дополнительные поезда

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Укрзализныця ввела к новогодним праздникам дополнительные поезда
В связи с повышенным спросом на рейсы в "лыжные" направления, назначили дополнительные поезда. Фото: pixabay.com

Укрзализныця 10 декабря назначила девять дополнительных поездов к зимним праздникам.

На период новогодних и рождественских перевозок наблюдается возросший спрос на поезда в рекреационные зоны Карпат, сообщила пресс-служба перевозчика.

"В связи с повышенным спросом на рейсы в "лыжные" направления, назначаем дополнительные поезда, увеличиваем периодичность, добавляем больше вагонов и продлеваем маршруты отдельных рейсов для ряда самых популярных направлений", - говорится в сообщении.

Удлинили также маршруты:

- № 75/76 Кривой Рог - Киев в Хмельницкий;

- № 779/780 Сумы - Киев в Винницу;

- № 57/58 Киев - Яремче в Ворохту (через Буковель).

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Укрзализныця на зимние праздники запустит "Лыжный экспресс" из Киева в Славское Львовской области. На пути следования поезд будет останавливаться на станциях Святошин, Коростень, Львов, Стрый и Сколе. На маршруте будет курсировать скоростной поезд Hyundai Rotem.

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Дата
10
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