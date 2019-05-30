Укрзализныця возвращает деньги за нерабочие кондиционеры

Укрзализныця вернет оплаченные деньги за кондиционер, если он не будет.
Кондиционеры приблизительно в половине вагонов, но за такой комфорт придется доплатить - около 15% от стоимости билета. Если в вагоне кондиционер не будет работать, эти деньги вернут только после официальной жалобы, сообщили в эфире "Завтрака с 1 + 1".
"Пассажир оставляет претензию, и претенциозный отдел ее рассматривает. В случае подтверждения будут осуществлены соответствующие выплаты", - рассказал директор департамента пассажирских перевозок Укрзализныцы Александр Красноштан.
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"Укрзализныця" запустила онлайн продажа билетов на все направления в Польшу. Теперь можно приобрести билет в интернете не только к Пшемысля, но и в Краков и Варшаву или Вроцлав.
Стоимость на рейсы в Польшу:
Одесса - Пшемысль только купейные 1060,40 грн.
Львов - Вроцлав только мягкие 1601,07 грн.
Киев - Пшемысль сидячие первого класса 823,67 грн.
Киев - Варшава только мягкие 1329, 27 грн.
Львов - Пшемысль интерсити сидячие первого и второго классов 345,30 грн и 253,76 грн.
Киев - Вроцлав только мягкие 2372,18 грн.
Здолбунов - Хелм сидячие второго класса 357,26 грн.
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