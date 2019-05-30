Укрзализныця возвращает деньги за нерабочие кондиционеры

Кондиционеры приблизительно в половине вагонов. Фото: 1news.com.ua

Укрзализныця вернет оплаченные деньги за кондиционер, если он не будет.

Кондиционеры приблизительно в половине вагонов, но за такой комфорт придется доплатить - около 15% от стоимости билета. Если в вагоне кондиционер не будет работать, эти деньги вернут только после официальной жалобы, сообщили в эфире "Завтрака с 1 + 1".

"Пассажир оставляет претензию, и претенциозный отдел ее рассматривает. В случае подтверждения будут осуществлены соответствующие выплаты", - рассказал директор департамента пассажирских перевозок Укрзализныцы Александр Красноштан.

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"Укрзализныця" запустила онлайн продажа билетов на все направления в Польшу. Теперь можно приобрести билет в интернете не только к Пшемысля, но и в Краков и Варшаву или Вроцлав. Стоимость на рейсы в Польшу: Одесса - Пшемысль только купейные 1060,40 грн. Львов - Вроцлав только мягкие 1601,07 грн. Киев - Пшемысль сидячие первого класса 823,67 грн. Киев - Варшава только мягкие 1329, 27 грн. Львов - Пшемысль интерсити сидячие первого и второго классов 345,30 грн и 253,76 грн. Киев - Вроцлав только мягкие 2372,18 грн. Здолбунов - Хелм сидячие второго класса 357,26 грн.