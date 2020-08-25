Укрзализныця уже на этой неделе получит нового руководителя: подробности

На этой неделе планируют назначить нового главу Укрзализныци. Фото: Reuters

Уже на этой неделе правительство планирует назначить нового главу Укрзализныци.

Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью, размещенном на сайте Кабмина.

"Вообще реформа корпоратизации государственных предприятий, что происходит в Украине, призвана защитить эти предприятия от любого политического влияния, чтобы исключить политическую коррупцию на них. Чтобы управлять как бизнесом. В "Укрзализныце" такие органы управления созданы, вскоре там появится новый руководитель, который выиграл серьезный кадровый конкурс. Человек сейчас проходит спецпроверку и, думаю, уже на следующей неделе будет назначена решением правительства ", - отметил он.

Как сообщается, по неофициальным данным победителем открытого и независимого конкурса на главу правления Укрзализныци стал 56-летний Владимир Жмак.

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Стоит отметить, что Жмак является членом наблюдательного совета международного аэропорта "Борисполь". До этого работал заместителем председателя Одесской ОГА (2015-2016 гг.), Занимал руководящие должности в группе нефтяных компаний ТНК-BP (2011-2012 гг.) И был советником президента компании Киевстар Игоря Литовченко (2006-2010 гг.).

Обыски в служебных помещениях Укрзализныци в Виннице и Киеве осуществляют правоохранители. Полиция и СБУ разоблачили коррупционную схему, по которой государству нанесли ущерб на почти 12 млн грн.