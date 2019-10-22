Укрзализныця уволила более половины работников

С начала года уже уволили 22 руководители филиала "Пассажирская компания". Фото: zaxid.net

С начала года в Укрзализныце уволили 55% руководителей подразделений.

Они наносили ущерб компании, против бывших служащих открыли 11 дел, сообщила пресс-служба Укрзализныци.

Глава Укрзализныци Евгений Кравцов отметил, что пассажирский сектор является наиболее чувствительным для населения. Именно поэтому подразделения компании должны четко контролировать исправность и чистоту поездов и качество сервиса.

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"Руководители, которые не справляются с этими задачами, а тем более подозреваются в коррупционных схемах, будут безотлагательно освобождены", - отметил Кравцов.

С начала года уже освободили 22 руководителя филиала "Пассажирская компания" - это начальники вагонных участков, депо и вокзалов, которые ненадлежащим образом выполняли свои должностные обязанности или подозреваются в злоупотреблениях.

Против них открыли 11 дел, в 4 из которых расследование завершено. Украденное имущество вернули, а убытки возместили Укрзализныци.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка просит Верховную Раду согласовать привлечения к уголовной ответственности народного депутата Ярослава Дубневича. Его упрекают в том, что он якобы влиял на учредителей и должностных лиц Укрзализныци.