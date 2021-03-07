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воскресенье, 07 марта 2021 10:54

Укрзализныця приостанавливает сообщения с Закарпатьем

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Укрзализныця приостанавливает сообщения с Закарпатьем
Ограничения будут действовать до конца карантинных мероприятий. Сроки их окончания пока неизвестны. Фото: "Хмарочос"

З 8 марта Укрзализныця останавливает продажу билетов в Закарпатье в связи с красной зоной эпидемиологической опасности.

Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

"Укрзализныця с 8 марта и до конца действия усиленного карантина приостановит продажу билетов в этот регион, а также ограничит высадку и посадку пассажиров с уже приобретенными билетами на даты после 9 марта включительно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до 8 марта включительно все пассажиры с приобретенными билетами смогут беспрепятственно выехать или добраться Закарпатья железной дороге. Приобретенных таких билетов - 2100.

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К красной карантинной зоне с понедельника, 8 марта, отнесли Закарпатскую область.

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Дата
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