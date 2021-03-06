Эвакуация людей из "красной зоны". Укрзализныця запускает спецрейсы

Укрзализныця запустит спецрейсы. Фото: Обозреватель

Укрзализныця 8 и 9 марта осуществит пять спецрейсов из Ивано-Франковской и Черновицкой областей, которые сейчас в красной зоне карантина.

Спецрейсы согласовано с Министерством здравоохранения и Министерством инфраструктуры по представлению Ивано-Франковской и Черновицкой ОГА, сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Продажа билетов на рейсы, должны вывезти более 3000 пассажиров, будет открыта в ближайшее время.

Расписание рейсов:

043/044 Ивано-Франковск-Киев - отправка 8 марта в 21:55, прибытием 9 марта в 08:48;

007/008 Черновцы-Киев - отправление 8 марта в 21:08, прибытие 9 марта в 09:07;

149/150 Ворохта-Полтава - отправка 8 марта в 13:51, прибытие 9 марта в 10:38;

135/136 Черновцы-Одесса - отправление 9 марта в 15:35, прибытие 10 марта в 10:01;

117/118 Черновцы-Киев - отправление 9 марта в 19:46, прибытие 10 марта в 08:08.

В вагонах будет обязательным соблюдение масочного режима, а сами вагоны тщательно продезинфицируют.

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К красной карантинной зоне с понедельника отнесли Закарпатскую область.