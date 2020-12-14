Укрзализныця предупреждает о сбое графика движения поездов

Поезд №712 / 711 Киев - Константиновка задерживается в пути на 1 час 35 минут. Фото: Укрзализныця

В графике движения поездов произошел сбой.

Некоторые поезда задерживаются из-за непогоды, сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Поезд №712 / 711 Киев - Константиновка задерживается в пути на 1 ч. 35 мин. Поезд № 722/721 Киев - Харьков задерживается на 1 ч. 20 мин.

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Пассажиров также просят быть осторожными на объектах железнодорожной инфраструктуры и внимательно слушать объявления на вокзалах.

В Киеве до конца 13 и в течение 14 декабря на дорогах сохранится гололедица. Об этом сообщает пресс-служба ДСНС. По данным Укргидрометцентра в настоящее время в большинстве областей, кроме юго-восточной части, - гололедица. ДСНС предупреждает, что погодные условия могут стать причиной нарушения движения транспорта на отдельных участках дорог.