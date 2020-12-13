В столице объявлен "желтый" уровень опасности на дорогах

В Киеве до конца 13 и в течение 14 декабря на дорогах сохранится гололедица.
Об этом сообщает пресс-служба ДСНС.
По данным Укргидрометцентра в настоящее время в большинстве областей, кроме юго-восточной части - гололедица. ДСНС предупреждает, что погодные условия могут стать причиной нарушения движения транспорта на отдельных участках дорог.
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Водителей призывают следовать правилам безопасного вождения, чтобы избежать трагических событий на дорогах, а именно: соблюдать дистанцию между автомобилями, парковать транспортное средство так, чтобы не мешать снегоуборочной технике, передвигаться по скользкой дороге на минимальной скорости и тому подобное.
В столице инспекторы благоустройства составили 150 протоколов за несвоевременную уборку последствий непогоды.
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