В столице объявлен "желтый" уровень опасности на дорогах

Водителей призывают соблюдать правила безопасного вождения, чтобы избежать ДТП. Фото: Lisa Fotios from Pexels

В Киеве до конца 13 и в течение 14 декабря на дорогах сохранится гололедица.

Об этом сообщает пресс-служба ДСНС.

По данным Укргидрометцентра в настоящее время в большинстве областей, кроме юго-восточной части - гололедица. ДСНС предупреждает, что погодные условия могут стать причиной нарушения движения транспорта на отдельных участках дорог.

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Водителей призывают следовать правилам безопасного вождения, чтобы избежать трагических событий на дорогах, а именно: соблюдать дистанцию ​​между автомобилями, парковать транспортное средство так, чтобы не мешать снегоуборочной технике, передвигаться по скользкой дороге на минимальной скорости и тому подобное.

В столице инспекторы благоустройства составили 150 протоколов за несвоевременную уборку последствий непогоды.