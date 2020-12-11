Микроавтобус без водителя покатился по покрытой гололедом улице: фото

Автомобиль проехал несколько десятков метров и тормозил об ограждение. Фото: Facebook

В Киеве, на улице Бурмистенко, микроавтобус без водителя покатился и проехал несколько десятков метров по покрытой льдом улице.

Автомобиль не врезался в многоквартирный дом только благодаря тому, что на его пути оказались дерево и забор. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

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"На Бурмистенко водитель Volkswagen решил прогреть свой грузовой микроавтобус перед выездом в делах. К сожалению, он забыл поставить на ручной тормоз и не учел что авто находится на небольшой горке. Без водителя Volkswagen покатился и проехал несколько десятков метров", - говорится в подписи к фото.

Фото: Facebook

Фото: Facebook

В Киеве на ул. Энтузиастов водитель легковушки влетел в дерево. Он не справился с управлением из-за гололеда. В Киеве из-за дождя и минусовую температуру дороги взялись льдом. Коммунальщики обрабатывают их противогололедными средствами. На улицах работают более 300 единиц спецтехники.