Укрзализныця предупредила об изменении расписания движения поездов

С 31 октября поезда на территории Украины будут курсировать по зимнему времени. Фото: uz.gov.ua

В билетах на поезда Укрзализныци время отправления и прибытия поездов с 31 октября указано с учетом перехода на зимнее время.

Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Переход на зимнее время происходит в последнее воскресенье октября. В этом году этот день выпадает на 04:00 31 октября. Перевести стрелки часов необходимо на 1 ч назад.

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"В билетах на поезда Укрзализныци указан уже откорректированный график движения пассажирских и пригородных поездов", – говорится в сообщении.

Все изменения были заранее внесены и согласованы с администрациями железных дорог соседних стран, добавили в Укрзализныце.

Перевод часов в Украине на зимнее и летнее время осуществляется почти 40 лет. По традиции стрелки переводят осенью и весной. Изменение времени негативно влияет на физическое состояние человека. Это подтверждают различные исследования ученых.