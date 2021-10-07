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четверг, 07 октября 2021 15:37

Укрзализныця предлагает билеты на 14 международных маршрутов

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Укрзализныця предлагает билеты на 14 международных маршрутов
В новом графике движения будут курсировать новые поезда. Фото: pixabay.com

Укрзализныця продает билеты уже на 14 международных маршрутов.

Среди приоритетных направлений - Польша, сообщает Укрзализныця в Telegram.

"В новом графике движения будут курсировать новые поезда № 19/20 Львов - Пшемысль и № 27/28 Пшемысль - Львов", - говорится в сообщении.

В расписании перевозчика есть следующие маршруты:

№ 31/32 Киев - Минск - Вильнюс - Рига;

№ 36/35 Одесса - Пшемысль;

№ 51/52 Львов - Вроцлав, с беспересадочным вагоном Киев - Вроцлав, который курсирует в составе поездов № 749/51-52/750;

№ 67/68 Киев - Варшава;

№ 90/89 Киев - Пшемысль.

Маршруты, которые обслуживают зарубежные железнодорожные компании:

№ 34/33 Будапешт - Мукачево;

№ 32510/32519 Захонь - Чоп;

№ 32512/32517 Захонь - Мукачево/Чоп - Захонь;

№ 32521 Мукачево - Захонь;

№ 960/961, № 962/963 Кошице - Мукачево;

№ 8860/8863 Чиерна над Тисой - Чоп;

№ 8861/8862 Кошице - Чоп.

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За первое полугодие 2021-го Укрзализныця понесла убытки на 1,4 млрд грн. Потери связывают с уменьшением объемов перевозок. Чтобы исправить финансовое положение, железнодорожники не будут резко повышать стоимость билетов на поезда. Компания должна сосредоточиться на грузовых перевозках, чтобы зарабатывать деньги.

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