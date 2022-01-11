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среда, 12 января 2022 02:52

Укрзализныця подсчитала, сколько перевезла пассажиров за новогодние праздники

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Укрзализныця подсчитала, сколько перевезла пассажиров за новогодние праздники
Укрзализныця за период новогодних праздников перевезла 1,5 млн пассажиров. Фото: УЗ

За период новогодне-рождественских праздников – с 23 декабря 2021 года по 10 января 2022 – Укрзализныця перевезла 1,56 млн пассажиров.

Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Такое количество – на 38% больше, чем за аналогичный период 2020/2021 годов.

"Общая населенность поездов также выросла и составила 76%, что на 11% больше по сравнению с уровнем 2020/2021 годов. Такие результаты стали возможны благодаря назначению 23 дополнительных поездов на праздники, дополнительных рейсов для пяти поездов и продлению маршрута курсирования для двоих поездов.

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Это позволило увеличить количество предложенных пассажирам мест на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2020/2021 годов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 9 января 2022 года стал самым пиковым днем ​​перевозок, в который железной дорогой воспользовались 105 тыс. пассажиров. Пик новогодних перевозок в период 2020/2021 годов пришелся на 3 января 2021 года – тогда перевезли 81 тыс. пассажиров.

25 декабря Укрзализныця запустила экспресс из Львова в Карпаты. "Буковельский экспресс" будет ездить по маршруту Львов - Ясиня - Львов. Из Львова поезд будет отправляться в 6:40 и прибывать на конечную станцию ​​Ясиня в 12:25.

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