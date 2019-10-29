Укрзализныця подписала меморандум о продаже своих акций

Министерство инфраструктуры, Укрзализныця и Европейский банк реконструкции и развития подписали соглашение о старте первого публичной продажи акции компании (IPO).
Об этом председатель Укрзализныци Евгений Кравцов написал в Facebook.
"Сегодня мы открыли новую страницу в истории Укрзализныци. Министерство инфраструктуры Украины, ЕБРР и Укрзализныця подписали соглашение о начале процедуры IPO компании. Это не только о приватизации, это о повышении эффективности, улучшения работы компании, повышение уровня прозрачности, искоренения коррупции", - сказал Кравцов.
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По его словам, благодаря IPO компания планирует не только привлечь несколько миллиардов долларов в течение следующих 2-3 лет, но и вывести Укрзализныцю на первые места среди транспортных компаний мира.
Кабинет министров Украины вернул Укрзализныцю из подчинения Министерства развития экономики в подчинение Министерству инфраструктуры.
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