Укрзализныця подписала меморандум о продаже своих акций

Речь идет о меморандуме по первой публичной продажи акций. Фото: из открытых источников

Министерство инфраструктуры, Укрзализныця и Европейский банк реконструкции и развития подписали соглашение о старте первого публичной продажи акции компании (IPO).

Об этом председатель Укрзализныци Евгений Кравцов написал в Facebook.

"Сегодня мы открыли новую страницу в истории Укрзализныци. Министерство инфраструктуры Украины, ЕБРР и Укрзализныця подписали соглашение о начале процедуры IPO компании. Это не только о приватизации, это о повышении эффективности, улучшения работы компании, повышение уровня прозрачности, искоренения коррупции", - сказал Кравцов.

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По его словам, благодаря IPO компания планирует не только привлечь несколько миллиардов долларов в течение следующих 2-3 лет, но и вывести Укрзализныцю на первые места среди транспортных компаний мира.

Кабинет министров Украины вернул Укрзализныцю из подчинения Министерства развития экономики в подчинение Министерству инфраструктуры.