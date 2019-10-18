Укрзализныцю вернули в Мининфраструктуры

Укрзализныцю разделят на 3 компании: грузовую, пассажирскую и инфраструктурную. Фото: https://www.facebook.com/Ukrzaliznytsia

Кабинет министров Украины вернул Укрзализныцю из подчинения Министерства развития экономики в подчинение Министерству инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Министерства инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, Укрзализныцю разделят на 3 компании: грузовую, пассажирскую и инфраструктурную. Сама Укрзализныця после разделения станет публичной, а ее акции будут торговаться на международных биржах.

"Планируем модернизацию железнодорожной инфраструктуры и обновление парка пассажирских вагонов и локомотивов. Также для улучшения качества предоставления пассажирских услуг планируем передавать в концессию вокзалы и внедрять системы управления качеством пассажирских перевозок в соответствии со стандартами Европейского Союза", - сообщил Криклий.

Укрзализныцю забрали из Мининфраструктуры в 2017 году.